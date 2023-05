GTA 6 arriverà nel 2024? Le previsioni di Take-Two lo lasciano intuire

Grand Theft Auto 6 potrebbe arrivare il prossimo anno, nel 2024. A farlo intendere la trimestrale di Take-Two, nella quale il publisher afferma di aspettarsi 8 miliardi di dollari di ricavi per l'anno fiscale 2025 - inizierà nell'aprile 2024 - grazie al lancio di "diversi titoli rivoluzionari".

La cifra indicata rappresenta un netto balzo in avanti rispetto ai 5,3 miliardi di dollari fatti segnare nell'anno fiscale 2023 appena concluso, il che suggerisce che avverrà "qualcosa di grosso" tra l'aprile 2024 e il marzo 2025. "Negli ultimi anni abbiamo preparato il nostro business al rilascio di una pipeline incredibilmente solida di progetti che riteniamo porteranno la nostra azienda a livelli di successo ancora maggiori", ha scritto Take-Two nella trimestrale.

"Nell'anno fiscale 2025 prevediamo di entrare in questa nuova era lanciando diversi titoli rivoluzionari che riteniamo stabiliranno nuovi standard nel nostro settore e ci consentiranno di ottenere oltre 8 miliardi […]" aggiunge l'editore "Prevediamo di sostenere questo slancio fornendo livelli ancora più elevati di risultati operativi nell'anno fiscale 2026 e oltre".

Sebbene Take-Two abbia in cantiere moltissimi giochi, tra cui Judas di Ken Levine, un nuovo gioco Mafia e un nuovo Bioshock, difficilmente queste IP le consentiranno di arrivare alla cifra di 8 miliardi e oltre a cui aspira. Per questo motivo si parla di GTA 6, un gioco che potrebbe permetterle di incamerare un sacco di soldi, ancora di più di quanto non abbia fatto finora l'immortale GTA 5, nonostante i costi in predicato di essere mostruosi.

GTA 5 ha venduto a oggi 180 milioni di copie, di cui 5 milioni negli ultimi tre mesi. Il franchise ha superato 400 milioni di unità. Nel frattempo, nel suo portfolio Take-Two può vantare un altro campione, Red Dead Redemption 2, che ha raggiunto 53 milioni di copie dal debutto.