BioShock 4 nel solco di Ghost of Tsushima e Watch Dogs Legion con l'arrivo di Liz Albl

Tramite un post su Twitter, Liz Albl ha reso noto che curerà la storia del nuovo capitolo di BioShock in qualità di Narrative Lead. L'autrice è piuttosto nota nell'ambiente per aver curato la narrazione di diversi titoli story-driven come Watch Dogs Legion e Ghost of Tsushima, quest'ultimo esclusiva di pregio marchiata PlayStation.

"Il sogno è realtà. Sono felice di annunciare di essere entrata in Cloud Chamber come Narrative Lead di Bioshock" si legge nel tweet. Tuttavia, si tratta dell'unica notizia concreta riguardante il nuovo capitolo della saga.

The dream is real! So happy to announce I've joined Cloud Chamber as Narrative Lead on BIOSHOCK ⚡ pic.twitter.com/tdNfvar7x2 — Liz Albl (@mslizalbl) December 7, 2022

Il progetto sta quindi prendendo forma, anche se voci non confermate sostengono che lo sviluppo abbia affrontato non poche difficoltà. Nel frattempo, il creatore di Bioshock, Ken Levine, è impegnato su Judas, una nuova IP svelata ai The Games Awards di alcuni giorni fa.

La community non sembra aver reagito all'approdo di Liz Albl in Cloud Chamber con estremo entusiasmo. L'assenza di Levine aveva già generato una certa amarezza ai tempi di BioShock 2, ma il suo ritorno in sella con BioShock Infinite - che ai tempi abbiamo recensito - aveva ridato fiducia ai giocatori affezionati, grazie a una Columbia intensa come e quanto Rapture.

Con questa nuova iterazione Cloud Chamber intende proporre una formula nuova pur mantenendosi fedele all'universo di BioShock, o almeno è quello che speriamo. Non rimane che attendere ulteriori novità direttamente dallo sviluppatore.