Gran Turismo, non una serie ma un film: coinvolto Neill Blomkamp?

Sony, dopo il successo di Uncharted, ha annunciato nei giorni scorsi l'intenzione di adattare alcuni titoli al piccolo schermo: God of War diventerà una serie per Amazon Prima Video e Horizon finirà su Netflix, ma c'è un progetto che riguarda anche Gran Turismo e sul quale le bocche sono rimaste cucite. Secondo le indiscrezioni raccolte da Deadline, non si tratterà di una serie o uno show, bensì di un film.

In base alle prime voci di corridoio, il film di Gran Turismo è ancora ai primissimi momenti della stesura e Neill Blomkamp, ​​regista di pellicole come Humandroid e District 9, sarebbe stato "adocchiato" per rendere il film realtà.



Neill Blomkamp

Blomkamp non è estraneo al mondo dei videogiochi e attualmente sta lavorando a Off the Grid, uno "sparatutto in terza persona AAA battle royale" ambientato in un futuro cyberpunk distopico. È previsto per il 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Da non dimenticare che oltre alle due serie citate, in sviluppo ci sono una serie TV di Twisted Metal TV e un film di Ghost of Tsushima, oltre all'adattamento di HBO di The Last of Us.