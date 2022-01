The Last of Us: nella serie TV Storm Reid interpreterà Riley

Sarà Storm Reid a interpretare il personaggio di Riley Abel nella serie TV di The Last of Us, le cui riprese sono ora in corso. La notizia è stata anticipata da Deadline e confermata da Naughty Dog, la software house che ha creato The Last of Us.

Riley è la migliore amica di Ellie, apparsa nel DLC Left Behind del primo The Last of Us. Le due ragazze si conoscono al collegio militare, abbandonato poi da Riley per unirsi alle Luci. All'inizio di Left Behind, le due ragazze si rincontrano in città, a Boston, prima dell'arrivo di Joel. The Last of Us Parte II, invece, si concentra sul rapporto tra Ellie e Abby, i due personaggi giocanti dell'avventura.

Nella serie TV, Ellie sarà interpretata da Bella Ramsey, mentre Joel da Pedro Pascal. Quanto a Storm Reid, l'attrice annovera già diverse interpretazioni di alto livello, nonostante i suoi 19 anni. Ha interpretato Emily in 12 Anni Schiavo di Steve McQueen, Tyla in The Suicide Squad - Missione suicida e Gia Bennett nella serie televisiva Euphoria. Nel film Nelle pieghe del tempo di Ava DuVernay è Meg.