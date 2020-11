Godfall aggiornato con il ray tracing, ma solo su AMD Radeon. Ecco l'impatto prestazionale e la resa grafica

Godfall è stato aggiornato nelle scorse ore con il supporto al ray tracing, precisamente un ray tracing applicato alle ombre, come visto in altri titoli come Shadow of the Tomb Raider (e d'altronde visto il nome, non poteva essere altrimenti…) o DiRT 5. Al momento però c'è un fatto curioso: il ray tracing può essere attivato solo con le schede AMD con supporto alla tecnologia, allo stato attuale le freschissime Radeon RX 6800 XT e 6800.

Non è chiaro come mai non si possa abilitare sulle soluzioni Nvidia, dato che dovrebbe trattarsi di un'implementazione standard e quindi senza vincoli di hardware. C'è qualche ostacolo tecnico ancora da sistemare? O forse c'è un accordo di esclusiva con AMD? Non è da escluderlo, ma se così fosse stiamo comunque parlando di qualcosa di temporaneo, in quanto la compatibilità del ray tracing di Godfall con le GPU Nvidia arriverà in un futuro aggiornamento, promettono gli sviluppatori.

Detto questo, abbiamo svolto un veloce test per verificare l'impatto del ray tracing sul frame rate prodotto dalle schede alle risoluzioni Full HD, WQHD e 4K, riscontrando come l'attivazione della tecnologia comporti un calo del frame rate tra il 20 e il 30% circa per la RX 6800 XT e tra il 20 e quasi il 40% per la RX 6800, che patisce in particolare in 4K.

Vediamo se a questo calo delle prestazioni corrisponde un miglioramento qualitativo evidente:

Clicca per visualizzare lo screenshot a 4K

Il Ray Tracing in Godfall riguarda principalmente le ombre. Come potete notare nei nostri confronti, in cui la versione con Ray Tracing disabilitato si trova a sinistra e quella con Ray Tracing abilitato a destra, il Ray Tracing migliora la definizione delle ombre e la qualità dei loro bordi.

Il Ray Tracing permette al motore di gioco di applicare le ombre dinamicamente, quindi tenendo conto delle varie foglie di un albero e non considerando l'albero come un blocco unico, anche in questo caso migliorando la fedeltà.

Come vedete chiaramente dalle immagini, il ray tracing applicato alle ombre migliora la qualità generale della scena solo in alcuni dettagli e francamente non in modo tale da farsi preferire al gameplay senza ray tracing attivo in modo schiacciante. A ogni modo, le due schede di AMD gestiscono il ray tracing adeguatamente in Full HD e WQHD, anche se va detto che potrebbero esserci scenari più gravosi nel prosieguo del gioco da indurre a una più attenta valutazione in WQHD con la RX 6800. Il tutto fermo restando che abbiamo impostato il livello di dettaglio "Epico", il massimo che si può selezionare in Godfall.