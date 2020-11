Esclusive Bethesda su Xbox? Microsoft non vuole ostacolare Sony e Nintendo

Si torna a parlare della recente acquisizione di Zenimax Media da parte di Microsoft, operazione che ha avvicinato gli studi Bethesda all'ormai allargata famiglia Xbox. Un argomento particolarmente delicato riguarda i futuri giochi sviluppati dai suddetti Game Studios che, stando alle prime indiscrezioni, approderanno in esclusiva sulle piattaforme di Redmond.

Indiscrezioni che vengono in parte smentite dalla stessa Microsoft, attraverso le ultime dichiarazioni di uno dei dirigenti della divisione gaming.

Xbox e Bethesda: una strategia differente, secondo Tim Stuart

In occasione della virtual conference di Jeffries Interactive Entertainment, Tim Stuart ha parlato delle ultime novità riguardanti il brand Xbox. Il CFO della divisione gaming di Microsoft ha quindi affrontato la questione Bethesda, suggerendo una strategia ben diversa da quella descritta da alcune voci di corridoio.

Secondo le previsioni di Stuart, la sua compagnia punterà a un approccio di questo tipo: "[...] Non abbiamo intenzione di escludere Sony, Nintendo o altre compagnie da tutti i contenuti di Bethesda. Ciò che invece vogliamo, sul lungo termine, è che quei contenuti arrivino prima, che siano migliori o che offrano un'esperienza inedita sulle nostre piattaforme".

Insomma, nella peggiore delle ipotesi potremmo vedere uno Starfield - prossimo titolo in sviluppo presso Bethesda - in esclusiva temporale su Xbox Series X e Series S. La concorrenza potrebbe avere comunque accesso al catalogo del publisher e ai suoi grandi franchise, come aveva dichiarato lo stesso Todd Howard, producer diche "difficilmente" immaginava un nuovo capitolo di The Elder Scrolls o Fallout rilasciato esclusivamente u Xbox.

Tim Stuart ha inoltre speso qualche parola per Game Pass, il servizio di punta dell'intero ecosistema Xbox. La piattaforma on demand, ricordiamo, può offrire ai suoi utenti una vasta gamma di giochi, tra cui i grandi titoli first-party prodotti da Microsoft e disponibili dal day one. In quest'ultima categoria rientreranno anche i giochi di Bethesda che, stando alle parole di Stuart, garantiranno un'importante spinta per la crescita di Xbox Game Pass.

Ricordiamo che anche Phil Spencer si era espresso in merito all'operazione con cui Microsoft ha acquisito Zenimax Media - costata la bellezza di 7,5 miliardi di dollari. Secondo il capo di Xbox, giochi come Deathloop e Ghostwire: Tokyo continueranno a essere esclusive temporali per PS5: l'accordo tra Bethesda e Sony, pertanto, resta invariato.