Elden Ring, si torna a parlare del DLC: lo sviluppo di Shadow of the Erdtree procede bene

Presentata lo scorso febbraio da FromSoftware, Shadow of the Erdtree è la prima espansione di Elden Ring, action RPG che da oltre un anno e mezzo sta stregando milioni di giocatori. C'è grande attesa per il DLC da parte della community, ma nel corso del 2023 non c'è stata alcuna notizia in merito a un'eventuale data di uscita, né ulteriori informazioni sui contenuti dell'add-on.

La situazione è cambiata solo poche ore fa grazie all'ultimo report finanziario di Kadokawa Corp, compagnia madre di FromSoftware: si torna finalmente a parlare di Shadow of the Erdtree, anche se le notizie appena diffuse non sono particolarmente ghiotte.

Ancora nessuna data di uscita per Shadow of the Erdtree

La documentazione rilasciata da Kadokawa include un'abbondante quantità di dati relativi alle vendite delle proprietà intellettuali della società giapponese. Tra le software house controllate dalla compagnia non c'è solo FromSoftware, ma anche Spike Chunsoft, nata dalla fusione tra Spike - team noto per i giochi dedicati alla serie Dragon Ball - e Chunsoft (Dragon Quest, Pokémon Mystery Dungeon). Focalizzandosi su FromSoftware, sono due i giochi che compaiono più volte nel report, ovvero Elden Ring e il più recente Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Per quanto concerne il 2023, nel primo semestre c'è stato un significativo calo di vendite rispetto al 2022, quando Kadokawa ha potuto lanciare un prodotto di enorme successo quale Elden Ring. Nella seconda metà dell'anno la situazione è sensibilmente migliorata grazie al lancio di Armored Core VI (25 agosto): in poco più di un mese, Fires of Rubicon ha infatti venduto ben 700.000 copie in Giappone, a conferma della popolarità del franchise nel Paese del Sol Levante.

Kadokawa specifica che, nel corso dell'anno, Elden Ring ha continuato a vendere ad un ritmo solido e costante. La compagnia ha dunque condiviso un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori di Shadow of the Erdtree: "La finestra di lancio del DLC di Elden Ring non è stata ancora annunciata, ma lo sviluppo procede senza intoppi", si legge nel report - più precisamente alla pagina 3 del documento PDF. Purtroppo è tutto quello viene scritto in riferimento all'espansione.

Passando alle FAQ della documentazione, alla domanda "A che punto si trova lo sviluppo del DLC di Elden Ring e quando verrà rilasciato?" Kadokawa ribadisce che sta "lavorando duramente" alla produzione dell'add-on e che non è stato ancora possibile annunciare una data di lancio.

Prevedendo l'andamento del secondo semestre del 2023, Kadokawa si aspetta un incremento nelle vendite globali di Armored Core VI: Fires of Rubicon. Per quanto riguarda Elden Ring, la compagnia dichiara che adotterà ogni misura possibile per "massimizzare il LTV (Lifetime value)" del soulslike di FromSoftware, il che potrebbe essere tradotto in maggiori investimenti sul supporto del gioco e, dunque, sulla produzione della sua attesissima espansione.

A tal proposito, sebbene non si sappia ancora nulla di concreto circa la storia e l'ambientazione di Shadow of the Erdtree, la community di Elden Ring ha già elaborato le più svariate teorie su ciò che potrebbe attenderci nella prossima avventura. Tutto questo sarebbe partito dall'unica immagine teaser diffusa da FromSoftware al tempo dell'annuncio: stando ad una delle teorie più accreditate, il personaggio raffigurato nell'illustrazione sarebbe Miquella, fratello gemello di Malenia, empireo che compare nel gioco in forma 'dormiente' all'interno di un bozzolo.