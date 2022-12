Armored Core VI: Fires of Rubicon, trailer e uscita del nuovo titolo di FromSoftware

Dopo ben 10 anni dall'ultimo capitolo, Armored Core tornerà con un sesto capitolo chiamato Armored Core VI: Fires of Rubicon. L'annuncio è stato dato da Bandai Namco ai The Game Awards 2022 con un coinvolgente trailer cinematografico che mostra i mecha in una veste completamente rinnovata.

Una delle informazioni che sicuramente apprezzeranno gli appassionati è senza dubbio l'arrivo dell'action sulle piattaforme di attuale e precedente generazione. Il gioco, infatti, sarà rilasciato su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC nel corso del 2023, seppur non sia stata ancora definita la data di uscita.

FromSoftware si propone di garantire un'esperienza completamente nuova e solida, forte dei successi riscossi negli ultimi anni. A curare il progetto è Masaru Yamamura che ricoprirà il ruolo di game director, già lead designer di Sekiro: Shadows Die Twice.

Lo sviluppo è già iniziato sotto la guida di Hidetaka Miyazaki che, seppur sostituito da Yamamura, continuerà a ricoprire un ruolo di rilievo come "Initial Game Director". Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore ha sottolineato il cambio di rotta rispetto all'ultimo capitolo, fornendo un'anticipazione di ciò che offrirà Armored Core VI: Fires of Rubicon.

"Armored Core VI: Fires of Rubicon garantirà un'esperienza di gioco basata sui mecha grazie agli oltre 25 anni in cui FromSoftware ha sviluppato la serie, ma introducendo il gameplay rivoluzionario che si può trovare nei recenti giochi dello sviluppatore. Il nuovo Armored Core combinerà questi elementi in un action mozzafiato che solo i mecha possono assicurare. Il gioco promette di rappresentare una nuova voce nel genere dei titoli action basati sui mecha" si legge nel comunicato.

In una recente intervista con IGN, Yamamura ha anche speso alcune parole per ciò che riguarda le "boss fight". "Le boss battle sono la parte clou di questo titolo. L'essenza delle battaglie, in cui il giocatore studia le mosse del nemico e si adatta a esse, ovviamente ci sarà, come di consueto per FromSoftware. In questo titolo, sia il nemico che la tua personale macchina saranno violenti e aggressivi nei loro attacchi" ha dichiarato il direttore.

In conclusione, FromSoftware non ha intenzione di proporre un nuovo "souls-like" in salsa sci-fi, ma non mancheranno le caratteristiche amate dai fan della software house dal punto di vista del gameplay, come l'alto livello di sfida. Fondamentale, però, sarà la personalizzazione dei mecha che consentirà di adattare la battaglia al proprio stile di gioco.