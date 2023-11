Problemi di spazio con Steam Deck? Un SSD da 61 TB risolve il problema, al costo della portabilità

Quando si parla di Steam Deck, uno dei limiti più sentiti è senza dubbio lo spazio di archiviazione, limitato a 512 GB nella variante top di gamma. Per risolvere il problema, un collega di StorageReview ha ben pensato di installare un SSD da 61,44 TB di Solidigm per ovviare al problema.

Che sia chiaro, apportando una modifica del genere inevitabilmente bisognerà rinunciare alla portabilità della console. Possiamo dire che snatura completamente la Steam Deck, ma rimane un esperimento piuttosto interessante che dimostra la flessibilità di Steam OS.

Per realizzare la mod, il recensore si è avvalso di un adattatore M.2-to-U.2 attraverso il quale ha collegato un SSD esterno di livello enterprise alla console. Sorprendentemente, l'OS ha riconosciuto senza problemi l'unità. Ma non è tutto: a migliorare sono state anche le prestazioni, poiché nel test KDiskMark il throughput ha raggiunto una velocità di picco di 3,6 GB/s, nettamente superiore rispetto agli SSD M.2 2230 usati di base dalla console.

Come accennato in precedenza, sicuramente non è una soluzione praticabile per chi desidera una console portatile. L'enorme spazio di archiviazione richiede un'alimentazione esterna senza la quale diventa semplicemente inaccessibile. Questo significa che per usare la Steam Deck, in questo caso, la presa di corrente è imprescindibile.

Se siete alla ricerca di una soluzione che vi consenta di sopperire al problema dell'archiviazione, una buona idea può essere associare una microSD all'unità principale. In questo modo è possibile archiviare i giochi che non richiedono il pre-caching degli shader, indispensabile nei giochi ottimizzati per sfruttare le capacità degli SSD.