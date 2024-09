Days Gone: secondo i rumor, una remaster per PS5 sarebbe in dirittura d'arrivo

Jeff Grubb suggerisce l'arrivo di una versione rimasterizzata di Days Gone per PlayStation 5, seguendo le orme di Horizon Zero Dawn. Questa mossa potrebbe indicare un rinnovato interesse di Sony per il franchise, alimentando le speranze dei fan per un possibile sequel.

Secondo quanto riportato poche ore fa da Jeff Grubb, insider e profetico giornalista di Giant Bomb, l'action game a tema zombie sviluppato da Bend Studio potrebbe presto ricevere un trattamento remaster per PlayStation 5 - simile a quello annunciato per Horizon Zero Dawn in occasione del più recente State of Play. Rilasciato su PS4 nella primavera del 2019, un paio d'anni dopo Days Gone ha visto anche il debutto su PC, dove ha raccolto feedback molto positivi.

Days Gone ritornerà su PS5, ma come sarà?

In risposta alla domanda di un follower su X (ex Twitter), Grubb ha chiarito che, parlando in precedenza di una remaster "meno entusiasmante" rispetto a quella di Horizon Zero Dawn, si riferiva proprio a Days Gone. Tuttavia, ha anche sottolineato che l'annuncio ufficiale potrebbe non essere imminente. Sony, infatti, non ha ancora confermato queste indiscrezioni, lasciando aperta la possibilità che la presentazione possa avvenire in un futuro State of Play o in un'altra occasione.

It's Days Gone. I said I didn't know if it would be in the State of Play. https://t.co/WjqWlL5T4J — Grubb (@JeffGrubb) September 25, 2024

Il giornalista suggerisce che non ci sia particolare urgenza per questo reveal, ipotizzando che il lancio della versione rimasterizzata non avverrà nel breve periodo. È probabile che i giocatori dovranno attendere il prossimo anno per avere notizie concrete su questo progetto.

La notizia ha riacceso il dibattito sulle strategie di Sony, che negli ultimi anni ha investito considerevolmente nella realizzazione di riedizioni di titoli relativamente recenti. Basti vedere, oltre al già menzionato Zero Dawn, il rifacimento del capitolo originale di The Last of Us (Parte I) - che con la sua conversione per PC, rilasciata lo scorso anno, non è stato molto convincente.

Nel caso specifico di Days Gone, le perplessità sono ancora maggiori, considerando che il gioco ha già ricevuto, nel 2021, un aggiornamento per supportare i 60 FPS sull'ammiraglia next-gen.

La speranza dei fan è che questa potenziale remaster possa offrire più di un semplice aggiornamento tecnico. Inoltre, potrebbe essere un segnale positivo per il franchise: in caso di successo commerciale, questa mossa aprirebbe la strada allo sviluppo del tanto atteso sequel, molto richiesto dalla community. Ricordiamo infatti che, stando alle dichiarazioni dell'ex director Jeff Ross, la compagnia di PlayStation avrebbe deciso di non finanziare Days Gone 2, affermando addirittura che il seguito sarebbe potuto uscire nell'aprile del 2023.

Mentre attendiamo una conferma ufficiale da parte di Sony, i fan di Days Gone possono nutrire caute speranze per il futuro della serie. Resta da vedere se questa ipotetica remaster sarà in grado di offrire miglioramenti significativi rispetto alla versione già ottimizzata per PS5 e, soprattutto, se riuscirà a convincere i giocatori della necessità di questa riedizione.