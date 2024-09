Horizon Zero Dawn Remastered annunciato da Sony: su PS5 e PC il 31 ottobre

A sette anni dal debutto, Horizon Zero Dawn arriva in versione rimasterizzata su PS5 e PC. Tanti i miglioramenti per il gioco in uscita il 31 ottobre, tra cui supporto a DLSS 3 e FSR 3.1 sui sistemi Windows.

Horizon Zero Dawn Remastered è in uscita il 31 ottobre su PS5 e PC. Il gioco, che narra le vicende di Aloy, eroina spinta in un viaggio di (auto)scoperta in un misterioso mondo del futuro infestato da macchine mortali, arriva a 7 anni dall'originale.

"Ma 7 anni sono tanti nel mondo della computer grafica; la tecnologia migliora. Con il passare del tempo, desideravamo che i nuovi giocatori che si uniranno ad Aloy nella sua storia originale potessero farlo con una versione degna della loro PS5 o PC. Siamo quindi entusiasti di annunciare che il gioco è stato rimasterizzato dai nostri talentuosi amici di Nixxes", spiega Sony.

Il team di sviluppo ha implementato una serie di miglioramenti tecnologici, potenziamenti grafici e funzionalità aggiornate, senza ovviamente farsi mancare l'integrazione dell'espansione Frozen Wilds. La remaster "offre più di 10 ore di dialoghi ri-registrati, motion capture migliorato e innumerevoli upgrade grafici che portano il gioco allo stesso livello di fedeltà visiva dell’acclamato seguito Horizon Forbidden West", sostiene Sony.

Anche l'audio è stato rivisitato, con un mix di suoni migliorati, che ora supportano le tecnologie Tempest 3D Audio di PS5 e Atmos per sonorità immersive.

Horizon Zero Dawn Remastered sfrutta appieno la potenza e le caratteristiche della PS5, e supporta nativamente PlayStation 5 Pro. Nel gioco è stato integrato un sistema aptico personalizzato per il controller DualSense, inoltre c'è "una nuova funzione opzionale di accessibilità che utilizza il suono e il feedback aptico per notificare ai giocatori gli elementi interattivi, come i pick-up, che in precedenza erano indicati solo visivamente".

Molte delle caratteristiche di accessibilità introdotte per la prima volta in Horizon Forbidden West sono state incluse anche in questa versione rimasterizzata; controlli rimappabili, indicazioni aptiche e varie opzioni di assistenza consentiranno a tutti i giocatori di godere appieno del gioco.

Sony assicura che chi ha già giocato il titolo potrà usare i vecchi salvataggi e rituffarsi nel gioco grazie alla modalità New Game+ o "tornare alla Modalità Foto con tutti gli abiti e le personalizzazioni sbloccati in precedenza".

La versione per PC Windows include l'overlay PlayStation con supporto per i trofei e dispone di una serie di funzionalità proprie, come il supporto per le risoluzioni wide e le più recenti tecnologie come NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3.1 con Frame Generation.

I preordini di Horizon Zero Dawn Remastered inizieranno il 3 ottobre. Per chi ha già Horizon Zero Dawn (PS4, PC) e/o Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4, PS5, PC) è possibile passare alla versione digitale di Horizon Zero Dawn Remastered al prezzo di 9,99 dollari sia su console PlayStation 5 che su PC (tramite Steam o Epic Game Store). Questo include chi ha aggiunto il gioco alla libreria durante l'iniziativa Play At Home di PlayStation.

"I possessori del disco di Horizon Zero Dawn per PS4 possono accedere all'offerta inserendo il disco nella PS5 (dovranno tenerlo ogni volta per giocare). I possessori del disco per PS4 che acquistano la console PS5 Digital Edition senza disco non potranno accedere all'offerta di aggiornamento", specifica Sony.

Per chi invece si avvicina al titolo per la prima volta, il prezzo è di 49,99 dollari su PlayStation Store, Steam o Epic Game Store - riceverete la Horizon Zero Dawn Complete Edition.