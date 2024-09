Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered su PC e console dal 10 dicembre

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered arriverà su PS5, PS4, Xbox, Nintendo e PC il 10 dicembre. Tante novità per un gioco storico, ma l'obiettivo di preservare le sensazioni e il gameplay che alla fine degli anni '90 stupirono nelle versioni originali.

E alla fine è arrivato l'annuncio. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, durante l'ultimo State of Play di Sony abbiamo avuto la conferma: Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered arriverà su PS5, PS4, Xbox, Nintendo e PC (Steam, Epic) il 10 dicembre.

I due titoli che 25 anni fa tennero legati agli schermi migliaia di giocatori, raccontando la storia del tradimento di Kain verso Raziel, e il ritorno di quest'ultimo in cerca di vendetta, sono stati ammodernati da Aspyr Media, che già ha lavorato su Tomb Raider I-III Remastered e non solo.

"La chiave per un grande Remaster è portare un gioco classico su hardware moderno con sufficienti miglioramenti visivi e di qualità da risultare naturale, preservando attentamente l'integrità dell'originale. Vogliamo che nuovi fan si uniscano ai fedeli di Soul Reaver nel rivivere le avventure di Raziel", afferma lo sviluppatore.

Crystal Dynamics ha messo a disposizione il codice sorgente, dando modo ad Aspyr di preservare combattimenti e puzzle "con lo stesso equilibrio e la stessa sensazione dell'originale", la sua narrazione ambientale e le meccaniche innovative che alla fine degli anni '90 fecero la differenza.

"Ma non volevamo fermarci al passaggio originale tra i reami. Abbiamo anche integrato un passaggio tra l'arte di gioco classica e quella moderna, al volo, senza mai avere un impatto sulle prestazioni", sottolineano gli sviluppatori.

Il team di sviluppo ha lavorato per migliorare i controlli, ammodernandoli. Soul Reaver fu lanciato quando il D-PAD era il metodo di controllo dominante, quindi è stato necessario lavorare affinché il controllo analogico fosse performante e giocabile in Soul Reaver come in Soul Reaver 2.

Vi sono anche aggiornamenti della telecamera, con la mappatura della telecamera sulla levetta destra, cosa che consente di muoverla sull'asse Y. "Naturalmente, nell'originale non c'erano skybox robusti perché non si poteva guardare in alto. Così ne abbiamo creati alcuni! Godetevi la mappatura con lo stick destro per vedere i cieli vibranti e le piattaforme in alto".

Altre novità sono l'aggiunta di una mappa e una bussola per orientarsi a Nosgoth e trovare il prossimo obiettivo, integrando i viaggi rapidi. "La mappa è nuova di zecca, mai vista prima, co-creata da Aspyr, Crystal Dynamics e membri chiave della community di Legacy of Kain. È una delle aggiunte più belle al gioco e una celebrazione dei fan che hanno mantenuto in vita i giochi per così tanto tempo".

Trofei, modalità Foto e tante novità artistiche attendono i giocatori di queste versioni remaster. Le scene di intermezzo erano uno dei punti di forza Soul Reaver e, per renderle moderne, gli ingegneri hanno setacciato gli archivi per trovare i file giusti e far sì che potessero essere renderizzate "con risorse nuove e ad alta fedeltà. Ciò rende la transizione dalla modalità di gioco moderna alla scena di intermezzo fluida".

Sono stati implementati nuovi modelli per Raziel e Kain, ispirati all'aspetto delle scene originali pre-renderizzate, ed è stato aggiunto un bagliore agli occhi di Raziel e alla Lama spettrale per sfruttare i potenziamenti dell'illuminazione.

Ombre in tempo reale applicate a tutti i personaggi e gli oggetti, nuovi modelli di nemici e boss, ciclo giorno e notte - che era stato tagliato dalla versione finale - completano un quadro che rende Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered una produzione con molta carne al fuoco (speriamo che questo non implichi tanti bug), ma che sembra preservare lo spirito originale per aprire la serie a nuove generazioni di giocatori.