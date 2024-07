Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2, stanno per arrivare le remastered? Spunta un indizio

Al Comic-Con di San Diego una targhetta vicino ad alcune action figure di Soul Reaver recava la scritta "Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered". L'indizio per un annuncio ormai prossimo?

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 presto disponibili in versione rimasterizzata? L'action-adventure a tema vampiri sembrerebbe sul pronto di tornare con edizioni riammodernate dei due capitoli che vedono per protagonista Raziel.

Una serie che, secondo il nostro modestissimo parere, merita un posto d'onore tra le più iconiche del mondo del gaming. Forse anche perché quei capitoli sono stati scritti e diretti da Amy Hennig, poi direttore creativo dei primi tre Uncharted di Naughty Dog.

L'indizio sull'arrivo delle remaster, o quantomeno sul loro annuncio, arriva dal Comic-Con di San Diego, dove un cartellino con la scritta "Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered" è apparso, per poi essere rimosso, accanto alle action figure dei personaggi del gioco Kain e Raziel.

Dark Horse Comics ha recentemente annunciato una graphic novel di Legacy of Kain: Soul Reaver, il prequel The Dead Shall Rise, il cui arrivo è previsto per agosto. Non è da escludere che remastered e graphic novel debuttino in contemporanea, dato che il primo gioco di Soul Reaver compie 25 anni proprio il 16 agosto di quest'anno.

Indizi sull'interesse di Crystal Dynamics a riportare in auge la serie Legacy of Kain erano emersi nel 2022, quando lo sviluppatore inviò un sondaggio in cui si chiedeva agli utenti se fossero interessati al ritorno della serie, composta da cinque titoli.

Oltre 100.000 persone risposero positivamente, e l'amministratore delegato di Crystal Dynamics, Phil Rogers, disse: "State tranquilli, vi sentiamo forte e chiaro, e continueremo ad aggiornarvi sulle possibilità future di Legacy of Kain".

Non va tuttavia dimenticato che Crystal Dynamics fa parte di Embracer Group, la quale negli ultimi mesi ha licenziato e cancellato progetti in massa, colpendo anche lo stesso studio di sviluppo. A quanto pare le remastered di Soul Reaver 1 & 2 potrebbero aver superato indenni il brutto periodo. Non ci resta che attendere ulteriori novità.