Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X non costerà 70 dollari: arriva la conferma di CDPR

CD Projekt RED ha fatto sapere che non seguirà il trend di aumento del prezzo dei giochi per le nuove PlayStation 5 e Xbox Series X, come sembrano voler fare gli altri produttori dell'industria. La software house polacca ha una lunga tradizione di rispetto verso i suoi clienti, che cerca continuamente di rinverdire con iniziative come questa. Offre giochi molto ampi con un quantitativo di contenuti che punta sempre a eccedere l'esborso monetario che richiede ai giocatori.

Ultima di queste iniziative è relativa all'annuncio di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X con upgrade gratuito per i possessori del gioco. Non solo The Witcher 3: Wild Hunt tornerà su PC e sulle console next-gen con una nuova edizione, ma la nuova versione sarà gratuita per coloro che hanno già acquistato l'originale per PS4, Xbox One e PC. E adesso c'è la questione del prezzo dei giochi next-gen.

In una recente call con gli investitori, a uno dei dirigenti della divisione business development di CDPR, Michal Nowakowski, è stato chiesto se Cyberpunk 2077 costerà 70 dollari. Ecco la sua risposta: "Abbiamo già annunciato i preordini per il nostro gioco negli Stati Uniti a $ 59,99 e non abbiamo intenzione di cambiare quel prezzo all'ultimo minuto".

Nowakowski rimarca che lo stesso principio si applica al mercato europeo, dove molti rivenditori hanno già iniziato a fare marketing sull'atteso gioco con il prezzo di 60 Euro anche per le console next-gen.

Il dibattito sui prezzi dei giochi per Playstation 5 e Xbox Series X è esploso nelle scorse settimane, quando i produttori hanno iniziato ad annunciare che avranno il price tag di 69,99 $, ovvero 10 dollari in più rispetto ai prezzi dei giochi di attuale generazione.