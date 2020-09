The Witcher 3 anche su PS5 e Xbox Series X, upgrade gratuito per i possessori del gioco

CD Projekt RED regala una buona notizia a tutti i fan di The Witcher 3: Wild Hunt. Lo sviluppatore polacco - attualmente al lavoro su Cyberpunk 2077 - lancerà una versione next-gen del suo acclamato gioco di ruolo, rilasciandolo quindi su PS5, Xbox Series X e PC.

Le nuove versioni console sfrutteranno il più potente hardware next-gen per un comparto grafico rinnovato e, soprattutto, per il supporto alla tecnologia ray tracing, disponibile anche nella riedizione PC. Insomma, c'è più di un motivo per essere attratti dall'ultima offerta di CD Projekt.

The Witcher 3: Wild Hunt in salsa next-gen su PC, PS5 e Xbox Series X

Pubblicato in Italia nel maggio 2015 da Bandai Namco, The Witcher 3: Wild Hunt aveva immediatamente riscontrato un enorme successo, convincendo tanto il pubblico quanto la critica specializzata. Prossimamente, anche i futuri utenti di PlayStation 5 e Xbox Series avranno la possibilità di giocare l'RPG di CD Projekt RED nella sua migliore versione di sempre.

L'edizione next-gen di The Witcher 3 porta con sé una serie di miglioramenti tecnici visibili sia sulle nuove console che su PC: spicca il supporto al ray tracing, ma ci saranno anche tempi di caricamento sensibilmente ridotti rispetto al gioco base. Sul fronte dei contenuti troveremo entrambe le espansioni (Hearts of Stone e Blood and Wine) e tutti gli add-on disponibili.

Arriviamo dunque al dettaglio più interessante. La Complete Edition di The Witcher 3: Wild Hunt sarà venduto come gioco standalone su PS5, Xbox Series X e PC, ma gli attuali possessori del gioco su PS4, Xbox One e PC potranno effettuare l'upgrade gratuito alla versione next-gen.

Purtroppo, CD Projekt RED non ha ancora comunicato la data di lancio della nuova edizione di The Witcher 3: Wild Hunt. Resteremo in attesa di ulteriori annunci.