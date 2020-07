Giochi PS5 e Xbox Series X più costosi, preparatevi a pagarli di più

NBA 2K21 costerà 69,99 dollari sulle console di prossima generazione, 10 dollari in più rispetto alle console attuali. Si tratta di un primo indizio di un possibile incremento del prezzo dei giochi destinati alle console next-gen, sulla scia di costi di sviluppo più elevati.

Secondo IDG Consulting, azienda di ricerche di mercato, altri editori oltre a 2K starebbero considerando un ritocco dei listini verso l'alto per i titoli che sbarcheranno su PS5 e Xbox Series X. "L'ultima volta che il prezzo dei giochi al lancio della next-gen è salito era nel 2005 - 2006, quando passò da 49,99 a 59,99 dollari all'inizio della generazione Xbox 360 e PS3", ha dichiarato il presidente e CEO di IDG Yoshio Osaki a GamesIndustry.biz. "Durante questo periodo, i costi e i prezzi in altri mercati verticali affiliati sono aumentati", ha aggiunto facendo riferimento al cinema e al settore delle serie TV.

Secondo quando afferma Osaki, i costi di produzione dei titoli da allora sono saliti tra il 200% e il 300%, a seconda del gioco, dello studio e del genere, mentre i prezzi sono rimasti stabili. Al tempo stesso i prezzi dei biglietti nei cinema sono aumentati del 39%, l'abbonamento di Netflix è cresciuto del 100% e i pacchetti delle TV in abbonamento sono saliti del 105%.

"Anche con l'aumento a 69,99 dollari per la prossima generazione, tale aumento di prezzo dal 2005 al 2020 per la prossima generazione è solo del 17%, molto più basso rispetto agli altri settori" spiega Osaki, facendo quindi intendere che si tratta di un incremento non criticabile. "I nostri controlli sul canale indicano che altri publisher stanno pensando di aumentare il prezzo dei giochi next-gen per determinati franchise. […] Non tutti i giochi dovrebbero vedere un passaggio a 69.99 dollari sulla next-gen, ma i giochi di punta tripla A come NBA 2K meritano questo prezzo più di altri".