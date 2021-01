Cyberpunk 2077: lavori a pieno regime solo nel 2016

Sebbene fosse stato annunciato ufficialmente nel 2012, Cyberpunk 2077 non è stato veramente in lavorazione fino al 2016. Lo riferisce il giornalista Jason Schreier su Bloomberg dopo aver svolto un minuzioso lavoro di inchiesta sulla complessa gestazione del nuovo gioco di ruolo di CD Projekt RED.

Come poteva essere presupposto, inoltre, Schreier indica come "completamente falsa" la demo di Cyberpunk 2077 mostrata all'E3 2018. Lo sviluppo di un prodotto articolato come un gioco di ruolo a mondo aperto procede lungo un percorso accidentato e richiedere un livello di dedizione da parte del team di sviluppo non comune. Molte sono state le accuse di "crunch" rispetto ai lavoratori di CD Projekt RED per poter portare a compimento il lavoro.

Secondo Schreier, i dipendenti dello studio polacco si sentivano ancora sotto pressione quando è stata annunciata la data di rilascio della primavera 2020. In quel momento, tutti in CD Projekt RED sapevano che il gioco non era assolutamente pronto per la pubblicazione.

Se la versione PC di Cyberpunk 2077 presenta limiti tecnici e malfunzionamenti in aspetti tutto sommato secondari, le controparti console sono ancora oggi decisamente insoddisfacenti. Pare che il team di sviluppo abbia sottovalutato la mancanza di potenza di PS4 e Xbox One, oltre che la lentezza dei loro sistemi di storage. Le restrizioni nate per la necessità di contenere il contagio da COVID hanno poi ulteriormente danneggiato i programmi di CDPR.

Il team di sviluppo ha dovuto portare a casa le build non definitive del gioco e ha svolto da remoto il lavoro di testing e rifinitura. Inoltre, il team che ha svolto questo lavoro su PC non era fisicamente vicino a chi si occupava delle versioni console, e questo avrebbe comportato ulteriori difficoltà.

CD Projekt RED, dopo aver provveduto a ulteriori posticipi dell'ultima ora, si è ritrovata costretta a rilasciare Cyberpunk 2077 quando era ancora evidentemente incompleto e non sufficientemente rifinito. Il resto è storia recente con la rimozione dal PlayStation Store e le scuse del co-fondatore di CD Projekt RED Marcin Iwiński.

Cyberpunk 2077 resta un progetto molto complesso e, perlomeno su PC, per molti aspetti non è assolutamente un'esperienza deludente, anzi presenta diverse interessanti idee sul piano della narrazione.

