The Medium: nuovo trailer live action, annunciato il supporto a Ray Tracing e DLSS

Sviluppato dallo studio polacco Bloober Team, autori degli acclamati Layers of Fear (2016) e Observer (2017), The Medium è un horror psicologico particolarmente atteso dagli amanti del genere. È inoltre una delle release più importanti per l'utenza Xbox: il titolo approderà in esclusiva su Xbox Series X, Series S e PC tra poche settimane.

A tal proposito, è stato rilasciato un nuovo trailer live action che ci offre un piccolo assaggio dell'inquietante atmosfera di The Medium e dei suoi protagonisti.

The Medium terrorizzerà i giocatori Xbox dal 28 gennaio

Bloober Team ci delizia con due minuti e mezzo di puro terrore - con una buona dose di urla e allucinazioni - nel trailer cinematografico dedicato a The Medium. Come dichiarato dagli stessi sviluppatori, lo stile artistico e le atmosfere stesse dell'avventura horror sono ispirati alle opere Zdzisław Beksiński, pittore, fotografo e scultore polacco.

Il trailer ci presenta i personaggi chiave del gioco. Si parte da Marianne, la medium, di cui vestiremo i panni mentre si muoverà tra due differenti della realtà; nel regno spirituale incontrerà Sadness e si scontrerà con The Maw, descritto come "un'entità ingannevole e ostile che può viaggiare tra il mondo materiale e quello spirituale". Faremo inoltre la conoscenza di Thomas, un uomo misterioso che possiamo intravedere nel filmato in calce.

Nvidia conferma: The Medium supporterà Ray Tracing e DLSS

Nelle ultime ore Nvidia ha annunciato l'arrivo di importanti update per un'ampia gamma di titoli. Giochi come Call of Duty: Warzone e il futuro Outriders accoglieranno la tecnologia DLSS per garantire ai giocatori la possibilità di incrementare il frame rate senza rinunciare a un'elevata resa grafica. Tale supporto arriverà anche per The Medium.

Oltre al già citato DLSS, che assicurerà un importante boost lato performance, il gioco di Bloober Team supporterà anche il Ray Tracing con ombre e riflessi renderizzati in tempo reale. Un trailer condiviso da Nvidia mostra alcune scene gameplay acquisite con RTX On.

Il pre-order di The Medium è ora disponibile sul Microsoft Store con uno sconto del 10% - valido per le prossime due settimane. Il lancio del titolo è previsto per il prossimo 28 gennaio: potrà essere giocato su PC (Windows 10) o su Xbox Series X e Series S, dove supporterà a pieno l'hardware di nuova generazione. Sarà inoltre disponibile su Game Pass dal day one.