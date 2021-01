Cyberpunk 2077, le scuse di CD Projekt: nuovi dettagli su patch, versioni next-gen e DLC

Sono giorni a dir poco caotici per Cyberpunk 2077 e per il suo sviluppatore. CD Projekt RED non si lascia scoraggiare dalle class action e dalle pesanti critiche subite nelle ultime settimane: la software house polacca rilascia un nuovo corposo comunicato per aggiornare i fan in merito all'attuale stato dei lavori, quelli relativi alle prossime patch correttive e ai DLC previsti.

Si è inoltre parlato delle versioni next-gen in sviluppo per Xbox Series X|S e PlayStation 5: arriveranno solo nella seconda metà del 2021.

Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One: parla il co-founder Marcin Iwiński

Dopo un breve periodo di silenzio stampa, il developer di Varsavia si è nuovamente espresso in merito al complicato lancio di Cyberpunk 2077, cogliendo tale occasione per parlarci degli imminenti update del gioco e dei contenuti aggiuntivi in fase di progettazione.

È attraverso le parole di Marcin Iwiński che CD Projekt RED ci informa sugli ultimi progressi legati allo sviluppo e al miglioramento dell'RPG. Nel filmato diffuso poche ore fa, il co-fondatore dello studio fornisce una spiegazione personale su ciò che è accaduto con le disastrose versioni old-gen (Xbox One e PS4), con annessa ammissione di colpa.

"Cyberpunk 2077 è un progetto estremamente vasto e ambizioso. Contiene una moltitudine di oggetti personalizzati, sistemi e meccaniche interconnessi tra loro. Nel gioco, non tutto si sviluppa su orizzonti piani dove possiamo rendere le cose meno impegnative dal punto di vista hardware, bensì condensato in una grande città e in un ambiente praticamente privo di caricamenti", spiega Marcin Iwiński parlando della complessità tecnica di Cyberpunk 2077.

Iwiński ha poi aggiunto: "Ci siamo complicati la vita da soli volendolo realizzare graficamente epico su PC e aggiustandone la qualità visiva successivamente per console, specialmente per quelle della scorsa generazione. E le cose non sembravano molto difficili all'inizio.

Conoscevamo il divario hardware, sì, ma alla fine, penso che il tempo abbia dimostrato che abbiamo sottovalutato il problema".

Stando alle parole del producer, il principale problema legato allo sviluppo sulle console di vecchia generazione - o "il colpevole", come lo definisce CD Projekt - riguarda il sistema di streaming in-game per le precedenti piattaforme: "Poiché la città è così affollata e la velocità di trasferimento del disco delle console di vecchia generazione è quella che è, per noi è stata una sfida costante".

Ecco quando usciranno patch, DLC e versioni next-gen

Dal video-messaggio pubblicato la scorsa serata arriva anche una roadmap più o meno dettagliata dei contenuti previsti per il 2021. Tra questi troviamo le famigerate patch con cui CD Projekt RED correggerà gran parte dei bug che costellano tutte le versioni di Cyberpunk 2077; gli stessi update serviranno inoltre a risolvere il problema dei crash - verificatosi su quasi tutte le piattaforme - e a migliorare la stabilità del gioco su console e PC.

Analizzando la roadmap scopriamo che il prossimo aggiornamento corrisponde alla Patch 1.1 e arriverà entro 10 giorni a partire dal suddetto comunicato. Seguirà la Patch 1.2, un update "più significativo" che arriverà, molto probabilmente, nel mese di febbraio.

Per quanto riguarda i DLC gratuiti, questi erano attesi per i primi mesi del nuovo anno, ma sono stati "posticipati" per arrivare solo dopo i già menzionati fix. Dopo aver completato i lavori di correzione, CD Projekt RED tornerà a parlarci dei contenuti aggiuntivi e delle relative release.

A dispetto di quanto ci si potesse attendere, le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 arriveranno solo nella seconda metà dell'anno, tramite un aggiornamento gratuito che gli utenti potranno installare su Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Lo stesso Marcin Iwiński ha concluso spiegando che, per realizzare tutto questo, gli sviluppatori di CD Projekt RED non hanno alcun obbligo di straordinari e questa è una delle "priorità assolute" dello studio polacco. In merito alla rimozione di Cyberpunk dal PlayStation Store, il developer sta collaborando con Sony per riportare il gioco sul marketplace.