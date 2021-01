Cyberpunk 2077, la prima 'grande' patch disponibile su PC, console e Stadia

CD Projekt RED ha pubblicato la patch 1.1 di Cyperbunk 2077 su PC, console e Stadia. "In questo aggiornamento, che pone le basi per le prossime patch", spiega la software house, "ci siamo concentrati su vari miglioramenti di stabilità e bugfix". Si tratta della prima di due grandi patch che dovrebbero sistemare buona parte delle magagne del titolo.

Nella lista di interventi dettagliata che trovate a questo indirizzo, si parla di un migliore uso della memoria da parte dei vari elementi del titolo su tutte le piattaforme, ottimizzazioni delle prestazioni in presenza di scenari affollati su Playstation 4 Pro e Playstation 5, ma anche interventi per migliorare l'uso delle risorse su Xbox One, Xbox One X e Xbox One S. Per quanto riguarda i PC, la software house ha risolto i crash all'avvio del gioco legati al caricamento della cache sulle schede Nvidia.

La patch arriva a oltre un mese da un debutto che definire travagliato è dire poco, con il titolo che si è presentato con diversi bug e problemi, in particolare sulle vecchie console, tanto da indurre Sony a rimuoverlo dal Playstation Store (su cui non è ancora tornato) e attirare l'attenzione dell'antitrust polacca (senza dimenticare alcune class action…).

CD Projekt RED si è scusata pubblicamente per la qualità del gioco e dopo questa patch si attendono i prossimi passaggi, a partire dall'aggiornamento 1.2 previsto per febbraio e indicato come un update "più significativo". Per quanto riguarda i DLC gratuiti previsti per i primi mesi di quest'anno, sono stati "posticipati" per arrivare solo dopo i correttivi.

Solo dopo aver completato i lavori di correzione, CD Projekt RED tornerà a parlarci dei contenuti aggiuntivi e della relativa distribuzione. Le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 arriveranno solo nella seconda metà dell'anno, tramite un aggiornamento gratuito che gli utenti potranno installare su Xbox Series X|S e PlayStation 5.