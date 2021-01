Cyberpunk 2077: l'antitrust polacca monitorerà le patch. Rischio multa per CD Projekt

Nuovi risvolti per l'incubo senza fine di CD Projekt RED. Dopo la rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store, e dopo le class-action mosse dagli investitori, lo sviluppatore deve affrontare il governo polacco stesso, pronto a prendere provvedimenti nei confronti dell'azienda.

Il lavoro relativo alle patch correttive promesse dalla software house sarà monitorato dall'antitrust polacca: nel peggiore dei casi, CD Projekt dovrà pagare una multa piuttosto salata.

Cyberpunk 2077 e le patch del 2021: CD Projekt non può fallire

Stando al report diffuso dal quotidiano Dziennik Gazeta Prawna, l'Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori (UOKiK) ha preso di mira CD Projekt RED con l'obiettivo di controllare lo stato dei lavori riguardanti le prossime patch di Cyberpunk 2077.

Ricordiamo che, dopo il deludente debutto del GdR su console, lo sviluppatore aveva annunciato l'arrivo di due major update che "dovrebbero risolvere i problemi più importanti", in particolare quelli riscontrati sulle piattaforme di scorsa generazione. Le patch in questione sono previste per i mesi di gennaio e febbraio, almeno secondo le dichiarazioni di CD Projekt.

L'antitrust polacca si è dunque rivolta alla compagnia per indagare sui problemi di Cyberpunk 2077, come spiega la portavoce Małgorzata Cieloch: "Verificheremo le modalità con cui il produttore sta lavorando per apportare le correzioni o per risolvere le difficoltà che rendono impossibile giocare su console, ma anche come intende agire nei confronti delle persone che si sono lamentate e che si sono dichiarate insoddisfatte dell'acquisto [...]".

Se CD Projekt RED dovesse compiere l'ennesimo passo falso, la software house riceverà una multa pari al 10% dei ricavi dello scorso anno. La stessa testata polacca ci ricorda che, nonostante le evidenti problematiche del gioco, Cyberpunk 2077 ha venduto oltre 13 milioni di copie a soli dieci giorni dal debutto mondiale (10 dicembre 2020).

Seguiremo con attenzione eventuali sviluppi, ma una cosa è certa: tutto dipenderà dal rilascio delle imminenti patch; CD Projekt non può permettersi altri errori.