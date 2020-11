Cyberpunk 2077: ecco quante ore serviranno per completarlo

Uno dei principali dubbi su Cyberpunk 2077 riguarda la sua profondità. CD Projekt RED lo avrà reso vasto e articolato così come era riuscita a fare con il suo precedente titolo, The Witcher 3 Wild Hunt? In quel caso era riuscita a creare un mondo incredibilmente variegato, suscitando lo stupore del giocatore a ogni sezione esplorata e per tutte le scoperte che portava a fare.

Cyberpunk 2077: longevità oltre le 100 ore

Cyberpunk 2077, lo sappiamo, ha incontrato una serie di difficoltà nello sviluppo ma, dopo le prime poco convincenti apparizioni all'E3, adesso sembra molto promettente, forse allo stesso livello di The Witcher 3. Dopo una serie di posticipi, la data di rilascio definitiva dovrebbe essere proprio quella del 10 dicembre.

Il nuovo gioco di ruolo d'azione promette una struttura molto articolata, con la possibilità per il giocatore di scegliere tra differenti "Life Path" per ogni classe, che incideranno sensibilmente sull'esperienza di gioco. Bisognerà appurare, invece, la profondità delle attività facoltative, ovvero se saranno sullo stesso livello di quelle di The Witcher 3, dove molte di esse erano delle vere e proprie avventure a parte rispetto alla storia principale, oltretutto realizzate con la stessa attenzione alla qualità.

Un lavoro, quello di The Witcher 3, che non ha precedenti nella storia dei videogiochi, e che va al di là del prezzo del gioco che CD Projekt Red richiedeva ai giocatori. Ma si tratta anche di un titolo per certi versi appartenente ad un'altra epoca, realizzato con lo sforzo massimo di tutta la software house. Ora, invece, come sa chi ha seguito le news di videogiochi nel recente periodo, la software house polacca è andata incontro a una serie di problematiche che potremmo definire di tipo sindacale, proprio per lo sviluppo di Cyberpunk 2077.

Ad ogni modo, stando a quanto ha pubblicato Lukasz Babiel, che in CD Projekt RED si occupa di relazioni con la community, la longevità di Cyberpunk 2077 andrà ben oltre le 100 ore. Ha infatti mostrato su Twitter l'indicazione del tempo che ha dedicato a Cyberpunk 2077, evidenziando di aver giocato per 175 ore senza ancora "platinare" il gioco, ovvero senza completare tutte le attività disponibili.

How it started How it's going pic.twitter.com/b4JL6bIVBf — Łukasz Babiel (@pjpkowski) November 21, 2020

Chi ha esperienza con i giochi di ruolo d'azione sa che si tratta della durata media per un gioco con queste caratteristiche, visto che sono progettati per dare modo ai giocatori di "perdersi" fra infiniti meandri e storie. Personalmente ho completato The Witcher 3 in 100 ore, senza concentrarmi esclusivamente sulla storia principale e dedicando molto tempo alle attività facoltative, pur senza esagerare.

In altre parole, le 175 ore di cui parla Babiel non sono completamente indicative, ma sicuramente confermano un dettaglio non di poco conto: Cyberpunk 2077 non sarà un gioco banale o superficiale.

Non perdete le ultime notizie su Cyberpunk 2077: l'ultimo trailer di gameplay o i dettagli sul supporto al Ray Tracing.