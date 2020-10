Cyberpunk 2077: nonostante il Gold, il gioco è stato rinviato ancora una volta

Sembra incredibile, ma è tutto vero. Cyberpunk 2077 è stato nuovamente rinviato, pochi giorni dopo aver ricevuto quella certificazione Gold che, almeno ai nostri occhi, sembrava assicurare il lancio previsto per il 19 novembre. Ci toccherà attendere ancora qualche settimane, tre per la precisione, come comunica CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 uscirà (una volta per tutte) il 10 dicembre 2020

L'annuncio arriva come sempre dai social, dove la software house di Varsavia - autori della serie The Witcher - ha informato gli utenti in merito all'ennesimo rinvio del lancio di Cyberpunk 2077. La nuova data è il 10 dicembre 2020 e, a questo punto, ci auguriamo che sia quella definitiva.

A nome dell'intero studio, i dirigenti Adam Badowski e Marcin Iwinski si sono scusati con i fan e i giocatori in trepida attesa, e dichiaranto quanto segue: "La più grande sfida per noi, in questo momento, è rilasciare il gioco sulle console attuali, su quelle next-gen e su PC simultaneamente, il che ci obbliga a preparare e testare nove differenti versioni mentre lavoriamo da casa".

Sembra che l'ostacolo più grande sia per l'appunto il lancio multipiattaforma: "Dal momento che Cyberpunk 2077 si è evoluto al punto da diventare quasi un titolo next-gen, vogliamo assicurarci che tutto funzioni bene e che ogni versione giri fluidamente". Posticipando la release, il team di sviluppo guadagna 21 giorni per poter raffinare ogni versione del gioco e apportare le ultime modifiche.

Come scrivevamo su queste pagine, l'ingresso nella fase Gold avrebbe posto un freno ai continui spostamenti della data di uscita. Badowski e Iwinski hanno voluto chiarire anche questo dettaglio: "Ottenere la certificazione, o 'andare in Gold', significa che il gioco è pronto, che può essere completato e che include tutti i contenuti. Tuttavia, non significa che smettiamo di lavorarci per migliorarne la qualità. Al contrario, questo è il momento in cui vengono realizzati molti dei miglioramenti che verranno poi distribuiti tramite patch al Day 0".

Con l'annuncio odierno siamo a quota quattro rinvii per Cyberpunk 2077. A otto anni dal reveal del maggio 2012, il gioco vedrà la luce - si spera - il prossimo 10 dicembre, data in cui sarà disponibile su PC, PS4 (e PS4 Pro), PS5, Xbox One (e One X), Xbox Series X|S e Google Stadia.