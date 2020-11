Cyberpunk 2077: nuovo trailer dedicato a Johnny Silverhand e altro gameplay

Con l'episodio di oggi si conclude la serie Night City Wire dedicata a Cyberpunk 2077. Il format scelto da CD Projekt RED ha potuto approfondire le principali meccaniche dell'ambizioso gioco di ruolo, partendo dal gameplay per arrivare al comparto artistico e alla colonna sonora.

L'ultimo appuntamento è stato quindi dedicato a Johnny Silverhand, co-protagonista dell'avventura di V, ma c'è stato anche spazio per un'ulteriore infornata di gameplay e per la soundtrack, che a quanto pare cela una maniacale attenzione ai dettagli. Ecco tutto quello che dovreste sapere.

Cyberpunk 2077: riflettori puntati su Johnny Silverhand



Questo corposo episodio è stato dedicato in primis alla figura di Johnny Silverhand, emblematico personaggio dell'universo di Cyberpunk e volto principale, al fianco di V, della storia di 2077. Gli eventi del GdR ci permetteranno di incontrare questa figura e di rivivere i suoi ricordi in prima persona, catapultandoci negli eventi che hanno segnato la sua vita.

Night City Wire ci ha portato nuovamente dietro le quinte per scoprire come nasce il personaggio di Silverhand, che prende in prestito la voce e il volto di Keanu Reeves (Matrix, John Wick). È lo stesso attore a parlarci del processo di motion capture a cui ha partecipato per plasmare la sua controparte digitale, così come ci ha parlato della sessione di doppiaggio, aspetto su cui - come vedremo - il team di CD Projekt RED sembra aver puntato davvero molto.

La software house di Varsavia ha inoltre investito grandi risorse nella realizzazione della musica e della colonna. Le musiche originali e d'atmosfera sono state composte dal talentuoso trio formato da Marcin Przybyłowicz (The Witcher 3: Wild Hunt), P.T. Adamczyk (Thronebreaker: The Witcher Tales) e Paul Leonard-Morgan (Limitless, Battlefield: Hardline).

La soundtrack conterrà un'enorme varietà di brani e parte di essa può essere già riprodotta sulle principali piattaforme di streaming, grazie a una playlist contenente 6 tracce per un totale di 22 minuti di ascolto. Questo 'antipasto' può essere assaporato cliccando qui.

Tornando a parlare di doppiaggio, avevamo visto come l'innovativa tecnologia di JALI ha consentito al team di Cyberpunk 2077 di animare le battute di ogni personaggio in maniera estremamente realistica, adattando il labiale a tutte le 11 lingue supportate dalla localizzazione. Sì, tra queste c'è anche l'italiano, che per giunta vanta un eccezionale cast di doppiatori.

Il nuovo episodio di Night City Wire ha così approfondito il funzionamento di JALI, intervistando coloro che hanno concepito questa tecnologia e mettendo in mostra i sorprendenti risultati ottenuti.

La ciliegina sulla torta dell'ultima presentazione coincide con un inedito trailer gameplay, che ha il compito di riassumere i principali aspetti della stroia e alcune delle meccaniche di gioco che andremo a spolpare. Era quello che ci voleva per ingannare l'attesa: ricordiamo che, dopo innumerevoli rinvii, Cyberpunk 2077 vedrà la luce il prossimo 10 dicembre, su PC, Xbox One, PlayStation 4 e in cloud gaming tramite Google Stadia.