Cyberpunk 2077 avrà il labiale sincronizzato per dieci lingue, italiano incluso

Ormai non ci sono più dubbi in merito all'elevata qualità produttiva di Cyberpunk 2077. Manca meno di un mese al lancio del colossale titolo di CD Projekt RED - autori dell'acclamato The Witcher 3: Wild Hunt - ma nelle ultime ore si è parlato di un'altra interessante feature del nuovo gioco di ruolo.

L'atteso RPG vanterà la sincronizzazione completa del labiale per dieci delle diverse lingue in cui è stato tradotto e doppiato; tra queste, per nostra fortuna, troviamo anche l'italiano.

Cyberpunk 2077: lip-sync personalizzato per la lingua italiana

Questo incredibile risultato è stato ottenuto grazie alla tecnologia di JALI Research, compagnia canadese fondata dal ricercatore Pif Edwards e dall'animatore Chris Landreth. In compagnia di Mateusz Popławski, Lead Character Technical Director di CD Projekt RED, i due co-founder di JALI ci hanno parlato della collaborazione con la software house e dell'intero processo creativo che si cela dietro le animazioni facciali di Cyberpunk 2077.

Come spiega lo stesso Popławski, nei piani degli sviluppatori Cyberpunk 2077 avrebbe dovuto avere una migliore sincronizzazione labiale di The Witcher 3: Wild Hunt e, a tal proposito, un supporto personalizzato esteso alle diverse lingue in cui il gioco sarebbe stato localizzato.

L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto per dieci lingue: ogni singolo personaggio presente nell'open world vanterà un lip-sync pressoché perfetto e delle espressioni del volto estremamente realistiche. Ciò è stato reso possibile dall'IA e dal machine learning implementati da JALI, che ha permesso a CD Projekt RED di 'bypassare' il motion capture solitamente utilizzato in questa fase.

Oltre all'italiano, le nove lingue che potranno godere del labiale sincronizzato sono: inglese, francese, spagnolo, tedesco, polacco, russo, giapponese, portoghese brasiliano, mandarino.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal prossimo 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco sarà retrocompatibile con le piattaforme di nuova generazione, ma è nel 2021 che accoglieremo l'update che introdurrà il pieno supporto agli hardware di PS5 e Xbox Series X|S.