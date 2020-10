Cyberpunk 2077: pronto per PC, problemi su PS4 e Xbox One. Nuove polemiche sul crunch

Negli ultimi giorni abbiamo parlato di Cyberpunk 2077 e dell'ennesimo rinvio che ha fatto slittare la data di uscita di circa tre settimane. Una notizia del tutto inaspettata vista la recente certificazione Gold del titolo di CD Projekt RED, ma gli stessi sviluppatori hanno parlato delle problematiche riscontrate negli ultimi ritocchi destinati alle nove versioni del gioco.

Scopriamo dunque le possibili motivazioni che si celano dietro il posticipo, attraverso le parole degli stessi developer dello studio di Varsavia.

CD Projekt RED si scontra con le console current-gen

In occasione di un incontro con gli investitori, martedì scorso Adam Kicinski è intervenuto sulla questione del rinvio di Cyberpunk 2077.

Il co-CEO di CD Projekt RED ha fornito ulteriori spiegazioni sull'ultima decisione del producer polacco e, stando alle sue parole, la 'colpa' è stata attribuita alle console di attuale generazione. Kicinski ha infatti spiegato che "il gioco per PC è pronto e gira bene sulle console next-gen, la compagnia sta ultimando il processo relativo alle console current-gen".

In parole povere, le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 presentano evidenti problemi agli occhi degli sviluppatori. Quei 21 giorni extra consentiranno al team di migliorare la qualità delle versioni current-gen e di garantire un unico day one per tutte le piattaforme.

Ricordiamo che il gioco non sbarcherà solo su PC e sulle console di 'vecchia' e nuova generazione, ma anche su Google Stadia, dove sarà accessibile tramite il Cloud di Mountain View.

Adam Kicinski: "Il crunch? Non è così male"

Durante la stessa call di cui sopra, il co-CEO della software house ha affrontato anche l'argomento 'crunch' e delle polemiche sollevate dai giornalisti in merito alle estenuanti ore di lavoro affrontate dagli sviluppatori di Cyberpunk 2077.

A riportare le dichiarazioni di Adam Kicinski è Jason Schreier, reporter di Bloomberg. In merito al fenomeno del crunch, il dirigente dichiara che "in realtà non è così male e non lo è mai stato" e punta il dito contro i media che avevano 'ingigantito' questa storia. Kicinski ha comunque ammesso che alcune persone hanno lavorato per molte ore, ma che la maggior parte del team ha ormai terminato il lavoro previsto.

Here's CD Projekt Red co-CEO Adam Kiciński talking to investors about crunch yesterday (left) and him apologizing to his employees for those comments today in an email obtained by Bloomberg News (right). Quite a turnaround pic.twitter.com/YaYNtPDphY — Jason Schreier (@jasonschreier) October 29, 2020

Non sono passate molte ore prima che Kicinski facesse marcia indietro. In una mail ottenuta da Bloomberg, il dirigente di CD Projekt RED si è scusato per aver minimizzato il problema del crunch: "Non ho voluto commentare il crunch, eppure l'ho fatto, e l'ho fatto in maniera umiliante e dannosa". Kicinski ha poi aggiunto: "Non ho niente da dire in mia difesa. Ciò che ho detto non può essere considerato sfortunato, è stato assolutamente sbagliato".

Polemiche a parte, Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal prossimo 10 dicembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia - a patto che non ci siano ulteriori rinvii.