Sony: PlayStation 5 esaurita? Inevitabile, con o senza pandemia

Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment (SIE), nel corso di un'intervista con l'agenzia russa Tass, ha confermato quello che tutti noi avevamo capito subito: la Playstation 5 è completamente sold out, tutte le scorte del lancio sono andate rapidamente esaurite. "Abbiamo venduto tutto, assolutamente tutto. Ho passato gran parte dell'ultimo anno cercando di essere sicuro di poter generare una domanda sufficiente per il prodotto. E ora... sto dedicando molto più tempo a cercare di aumentare l'offerta per soddisfare quella domanda", ha dichiarato il CEO.

Secondo Ryan, la pandemia ha causato problemi in fase di pre-produzione per via delle limitazioni ai viaggi e le altre restrizioni imposte dai governi di tutto il mondo. "Abbiamo dovuto fare tutta la preparazione alla produzione tramite una webcam da remoto. Voglio dire, immaginatevi di farlo per un dispositivo di precisione come la PlayStation 5". Ciononostante il lancio del prodotto è stato un successo, tanto che il CEO ritiene che le vendite sarebbero probabilmente state le stesse anche se le persone non fossero rimaste bloccate a casa.

"Il modo in cui l'abbiamo portata sul mercato avrebbe potuto essere leggermente diverso, ma il risultato finale sarebbe stato lo stesso. Potevamo averne qualcuna in più da vendere, ma non molte; i ragazzi impegnati nella produzione hanno fatto miracoli". Nel corso dell'intervista Ryan ha anche affermato che è in attesa di capire le ripercussioni dell'acquisto di Zenimax da parte di Microsoft e ha lasciato intendere che potrebbe arrivare una risposta al Game Pass: "Ci sono delle novità in arrivo, ma non oggi", ha concluso Ryan.