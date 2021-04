Cyberpunk 2077, addio al multiplayer? Cambio di piani per CD Projekt RED

Nel recente Strategy Update diffuso da CD Projekt RED abbiamo avuto l'opportunità di scoprire quali sono i progetti in lavorazione presso lo studio polacco. Tra le nuove strategie della compagnia c'è l'intenzione di arricchire i propri giochi attraverso un inedito ecosistema online, abbracciando le nuove tecnologie e sfruttando quelle già esistenti (REDengine).

Per raggiungere tale obiettivo, tuttavia, la software house ha dovuto rielaborare alcuni progetti interni, tra cui il comparto multigiocatore di Cyberpunk 2077, annunciato ufficialmente nel settembre 2019. Per i fan in trepida attesa potrebbero esserci cattive notizie.

CD Projekt torna a parlare del multiplayer di Cyberpunk 2077

Ancora una volta è il CEO Adam Kicinski a svelarci le ultime novità (buone e cattive) inerenti a CD Projekt RED e ai suoi giochi. Durante la presentazione condivisa su YouTube, il presidente della compagnia di Varsavia ha chiarito alcuni punti fondamentali, tra cui Cyberpunk 2077 e quel multiplayer di cui non si hanno notizie da diversi mesi.

Kicinski ci ricorda che, in origine, era prevista una modalità online che avrebbe portato le funzionalità multigiocatore all'interno dell'RPG - feature che erano state in parte anticipate dal game director Adam Badowski, nell'ormai lontano marzo 2013. In seguito, il team di sviluppo ha confermato che il comparto multiplayer rappresenterà un'esperienza standalone e, quindi, un gioco a sé stante, con tanto di supporto alle temute microtransazioni.

C'è stato poi il suddetto cambio di strategia di CD Projekt RED. "In precedenza abbiamo accennato al fatto che il nostro prossimo titolo tripla-A sarebbe stato un gioco multiplayer di Cyberpunk, ma abbiamo deciso di riconsiderare questo piano", spiega Kicinski nel filmato condiviso poche ore fa. Lo sviluppatore parla del suo nuovo approccio "sistematico e agile" e, a quel punto, svela le sue vere intenzioni: "Invece di concentrarci su una grande esperienza o gioco online, vogliamo portare l'online in tutti i nostri franchise, un giorno".

Le parole di Adam Kicinski sono piuttosto vaghe e lasciano spazio a differenti interpretazioni: Cyberpunk 2077 non avrà più il multiplayer online? Non vedremo un titolo multigiocatore ambientato a Night City? C'è ancora molta confusione, ma CD Projekt RED non sembra intenzionata ad approfondire, per il momento. Alla richiesta di ulteriori spiegazioni Radek Grabowki, responsabile PR, ha risposto così a IGN US: "È tutto ciò che abbiamo da dire".

Lo scorso dicembre il dirigente polacco aveva parlato di un possibile ritardo per il lancio del multiplayer di Cyberpunk 2077, promettendo ulteriori spiegazioni per il gennaio 2021. Siamo alla fine di marzo e la situazione appare persino più fumosa di prima: non è ancora chiaro quale sarà il genere di esperienza online di Cyberpunk 2077, né quando (e se) avremo la possibilità di accedervi. Continueremo a seguire eventuali sviluppi, incrociando le dita.