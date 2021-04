First Playable, gli sviluppatori italiani incontrano i grandi publisher di videogiochi

IIDEA, l’Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, annuncia la terza edizione di ‘First Playable’. Si tratta di un acceleratore di business che condivide il nome con l'iniziativa del governo per il finanziamento di videogiochi. First Playable è cresciuto in maniera esponenziale nelle scorse due edizioni, posizionandosi come l’evento clou per l’industria italiana.

Nella passata edizione ha visto la partecipazione di oltre 70 studi di sviluppo italiani, che hanno avuto l’opportunità di connettersi con 50 tra i più importanti editori di videogiochi e investitori internazionali provenienti da 14 paesi diversi.

‘First Playable’ prevede tra le altre attività una sessione di coaching preparatorio a favore degli sviluppatori denominato ‘Ready to Pitch’, nella quale Edward Valiente, professionista di caratura internazionale con oltre 20 anni di esperienza al servizio di editori internazionali first-party e micro-sviluppatori, fornirà consigli e suggerimenti su come proporre al meglio progetti e idee.

‘First Playable’ vivrà il suo momento clou nelle sessioni di pitching, che nel 2020 hanno registrato oltre 260 ore di meeting dove gli sviluppatori italiani hanno avuto la possibilità di raccontare agli editori internazionali i propri progetti in un’occasione unica per molte aziende.

L'evento si terrà nelle giornate dell'1 e del 2 luglio in contemporanea agli Italian Video Game Awards (IVGA), con l’assegnazione dei premi per le migliori produzioni videoludiche nazionali. La cerimonia si terrà in live streaming dal ‘Museo delle Navi Antiche’ di Pisa, ospitato all’interno delle maestose sale e campate degli Arsenali Medicei, sul lungarno pisano. L'obiettivo è di accostare e unire in un fil rouge di comunicazione un mondo contemporaneo e per molti versi avveniristico come quello dei videogiochi ad un mondo di archeologia antica che richiama la navigazione e la scoperta.