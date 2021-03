CD Projekt RED, dopo Cyberpunk 2077 non lascia ma raddoppia: ecco la nuova strategia

Il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 ha spinto il team polacco di CD Projekt RED a riconsiderare i propri piani. Serve un cambio di strategia, soprattutto per quanto concerne lo sviluppo dei giochi della software house: "Vogliamo fare la cosa giusta per i giocatori".

È con questa premessa che il presidente e CEO Adam Kicinski ha parlato del futuro dell'azienda, svelando i progetti previsti per il 2021 e condividendo un paio di annunci alquanto rilevanti.

CD Projekt RED e i prossimi giochi tripla-A: un nuovo studio in Canada



Annunciando un nuovo business plan che interesserà ogni reparto della società, CD Projekt RED inaugura un'autentica rivoluzione interna sul fronte dello sviluppo di videogiochi. Come afferma Kicinski, la nuova strategia assume il nome di "Red 2.0".

La novità più importante riguarda la realizzazione dei prossimi giochi tripla-A, che - come vedremo a breve - interesseranno anche i già noti franchise di Cyberpunk e The Witcher. Si passa dunque dal tradizionale processo di sviluppo sequenziale a quello parallelo, che consentirà a CD Projekt di ottimizzare la propria catena produttiva dedicando la massima attenzione a ciascuna IP.

Attenzione che, in particolare, sarà rivolta al genere RPG (giochi di ruolo) e alle avventure single player, con il prezioso supporto tecnologico del REDengine, motore che verrà "centralizzato" per servire sia la serie di The Witcher che quella di Cyberpunk. A tal proposito, Adam Kicinski ha parlato anche di un nuovo ecosistema multiplayer che abbraccerà tutti i suoi franchise: nuovi "elementi online" saranno integrati nei prossimi giochi del produttore.

Tornando sul punto dello sviluppo parallelo, questa transizione verrà semplificata dall'ultima mossa di CD Projekt RED: la società ha annunciato l'acquisizione di Digital Scapes, studio canadese fondato nel 2012 da alcuni veterani di Bioware, Radical Entertainment e Relic. Il team, specializzato nello sviluppo di giochi multiplayer, aveva già collaborato con CDPR durante la realizzazione di Cyberpunk 2077, ma da oggi diventa parte integrante dell'azienda.

Welcome to the CD PROJEKT family Digital Scapes!



Want to know more? Check out the article at: https://t.co/M7ao0xGKe6 https://t.co/d50Q9CxDeD — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 30, 2021

Per l'occasione, la software house appena acquisita è stata rinominata in CD Projekt RED Vancouver: è il quarto studio di sviluppo controllato dalla compagnia polacca, che al momento vanta già tre sedi in Polonia - più precisamente a Varsavia, Cracovia e Breslavia. Lo studio di Vancouver giocherà senz'altro un ruolo fondamentale nel nuovo piano strategico della compagnia, soprattutto per quel che riguarda il rinnovato focus sulle esperienze online.

"Siamo molto entusiasti di entrare a far parte di uno studio che forgia esperienze incredibilmente coinvolgenti e di vasta portata, come la trilogia di The Witcher e Cyberpunk 2077", ha dichiarato Marcin Chady, capo dello studio di Vancouver. "Crediamo che il nostro contributo nell'area del gameplay e in quella tecnologica possa rendere queste esperienze ancora più accattivanti".

Cyberpunk e The Witcher: l'immediato futuro dei due franchise

La scorsa giornata è stata molto importante per CD Projekt RED e per le sue proprietà intellettuali. Oltre a condividere pubblicamente i dettagli relativi alla nuova strategia aziendale, il produttore polacco ha anche rilasciato la Roadmap completa del 2021, anno che vedrà nuovamente protagonista Cyberpunk 2077 e l'acclamata serie The Witcher.

Dopo aver accolto l'agognata Patch 1.2, prossimamente Cyberpunk 2077 riceverà un'ulteriore infornata di aggiornamenti che miglioreranno lo stato attuale del gioco - tutt'altro che perfetto, anche dopo l'ultimo update. Queste patch anticiperanno i DLC gratuiti promessi da CD Projekt RED, che, come ribadisce lo stesso sviluppatore, consisteranno in piccoli contenuti aggiuntivi che arricchiranno l'avventura single player ambientata in quel di Night City.

Viene inoltre confermata l'uscita dell'aggiornamento next-gen di Cyberpunk 2077 per le nuove piattaforme di Sony e Microsoft. Entro la fine dell'anno, il gioco sfrutterà appieno la potenza hardware di PlayStation 5 e di Xbox Series X|S. Per quanto concerne la questione del PlayStation Store, CD Projekt si è dichiarata "fiduciosa" dell'imminente ritorno del gioco nel negozio online, ma ha anche ribadito che la decisione finale spetta unicamente a Sony.

Per quanto riguarda il più fortunato franchise di The Witcher, CD Projekt ha parlato del lancio del gioco mobile The Witcher: Monster Slayer (in realtà aumentata), sviluppato dal team di Spokko Games e previsto entro la fine del 2021. Gwent: The Witcher Card Game sarà inoltre aggiornato con nuovi contenuti, per la gioia dei numerosi giocatori che si sono lasciati conquistare dal gioco di carte collezionabili - debuttato come minigame di The Witcher 3: Wild Hunt.

A proposito di Wild Hunt, anche per l'amato terzo capitolo di The Witcher viene confermata l'uscita della versione next-gen, anch'essa prevista su PS5 e Xbox Series X|S nel 2021.