CD Projekt RED non abbandona Cyberpunk 2077: "Verrà sistemato e venduto per anni"

Il lancio di Cyberpunk 2077 è stato indubbiamente problematico, ma non ha ostacolato la crescita di CD Projekt RED. Dopo aver annunciato un cambio di strategia che porterà allo sviluppo parallelo dei prossimi giochi, lo studio polacco si prepara anche a un'importante espansione interna. Nei piani della compagnia c'è la realizzazione di nuovi titoli tripla-A, ma anche il perfezionamento di quello stesso Cyberpunk che continua a tormentare i giocatori con i suoi fastidiosi bug.

Cyberpunk 2077 non avrà vita breve: CDPR sistemerà il gioco

Del gioco di ruolo torna a parlarci Adam Kicinski, presidente e CEO di CD Projekt RED, un nome che, per ovvie ragioni, continua a rimbalzare tra le ultime notizie legate al titolo in questione. In un'intervista concessa a Reuters, Kicinski si è dimostrato decisamente fiducioso in merito al futuro di Cyberpunk 2077, un prodotto che può ancora riservare grandi sorprese.

"Abbandonare Cyberpunk 2077 non è un'opzione", dichiara Kicinski. "Siamo convinti di poter portare il gioco a uno stato tale da poterne essere orgogliosi e, quindi, poterlo vendere con successo negli anni a venire". Insomma, il team di sviluppo ha intenzione di migliorare il GdR colmandone le principali lacune e ripulendolo dei bug e dei problemi critici che, al momento, compromettono sensibilmente l'esperienza di gioco su console e PC.



A tal proposito, Kicinski ha anche ribadito che la sua compagnia è in ottimi rapporti con Sony, nonostante Cyberpunk 2077 sia stato rimosso dal PlayStation Store. È da quasi cinque mesi che il gioco non è più disponibile all'acquisto sul marketplace di PS4 e PS5, ma secondo lo studio polacco la più recente patch 1.2 rappresenta "un passo avanti" verso il ritorno sullo Store - patch che, tuttavia, ha risolto solo in parte i numerosi problemi che affliggono il gioco.

Parlando del futuro di Cyberpunk 2077, si azzerano le probabilità di vedere la versione multiplayer originariamente annunciata da CDPR. La software house ha infatti "riconsiderato" i piani relativi a quello che sarebbe stato un titolo multigiocatore standalone ambientato nel mondo di Cyberpunk. "Invece di concentrarci su una grande esperienza o gioco online, vogliamo portare l'online in tutti i nostri franchise, un giorno", spiegava lo stesso Adam Kicinski.