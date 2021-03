Cyberpunk 2077, la patch 1.2 porta il ray tracing sulle schede video AMD

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, CD Projekt RED ha rilasciato il changelog completo della patch 1.2 di Cyberpunk 2077, la più grande di tutti gli aggiornamenti previsti per il "chiacchierato" titolo dalla software house polacca. L'azienda assicura che l'update è "in arrivo molto presto per PC, console e Stadia", ma non possiamo dimenticare lo slittamento a causa dell'attacco hacker subito, con tanto di ransomware a bloccare il lavoro degli sviluppatori.

La patch 1.2 conta non meno di 500 interventi di vario tipo, dal gameplay alla grafica, con alcuni correttivi specifici per le varie piattaforme, specie le console di vecchia generazione su cui il titolo si è presentato in "condizioni pessime" al lancio. Potete leggere le note complete a questo indirizzo. Si tratta di un intervento molto vasto e come sempre, ma incrociamo le dita, c'è sempre il rischio che insorga qualche nuovo problema.

Concentrandoci sul lavoro svolto sulla piattaforma PC, spicca l'attivazione del Ray Tracing su schede video AMD. Finora il ray tracing era disponibile solo su configurazioni con GPU Nvidia GeForce RTX 2000-3000, che godono anche della possibilità di attivare il DLSS per garantire qualità d'immagine e buone prestazioni.

Il fatto che la patch apra all'approdo del ray tracing sulle GPU Radeon RX 6000 non è solo una buona notizia per i (pochi) possessori delle nuove proposte di AMD (che dovranno comunque aggiornare i driver, ovviamente), ma anche per le console next-gen, dove Cyberpunk 2077 riceverà nel corso della seconda metà dell'anno un aggiornamento gratuito per introdurre proprio una migliore grafica e, ovviamente, il ray tracing.