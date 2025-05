Brutte notizie per i gamer USA: anche per loro PS5 potrebbe costare di più

Sony valuta un aumento del prezzo di PS5 negli Stati Uniti per compensare i dazi imposti da Washington sulle importazioni dalla Cina. La misura è una delle opzioni considerate per recuperare 100 miliardi di yen. Possibile anche lo spostamento della produzione della console sul suolo americano.

Sony sta valutando un possibile aumento dei prezzi per la PlayStation 5 in risposta ai dazi doganali imposte dagli Stati Uniti sulle importazioni dalla Cina. La misura è stata discussa nel corso dell'ultima riunione finanziaria della compagnia giapponese, durante la quale sono stati illustrati gli effetti economici delle politiche commerciali statunitensi sul business della casa nipponica.

Secondo il direttore finanziario Lin Tao, le tariffe potrebbero costare all'azienda fino a 100 miliardi di yen (circa 680 milioni di dollari). "Stiamo analizzando le informazioni attualmente disponibili e guardando all'andamento del mercato", ha affermato Tao. "Possiamo trasferire il prezzo [ai clienti] e anche l'allocazione delle spedizioni. Stiamo quindi adottando diverse misure per raggiungere i 100 miliardi di yen".

Pur senza menzionare esplicitamente PS5, Tao ha lasciato intendere che il rincaro potrebbe riguardare anche la console di nuova generazione. Sony ha già aumentato i prezzi della PS5 in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, ma finora ha evitato modifiche nei mercati nordamericani. L'azienda, tuttavia, sta valutando la possibilità di "trasferire" il prezzo dei dazi ai consumatori per mitigare l'impatto sui profitti. La mossa potrebbe interessare altre tipologie di prodotto, magari per evitare il rincaro di PS5. Insomma, tutte le opzioni sono tavolo.

L'amministratore delegato Hiroki Totoki ha aggiunto che una delle ipotesi allo studio per contenere i costi sarebbe quella di spostare la produzione di PS5 direttamente negli Stati Uniti. "Questi componenti hardware possono ovviamente essere prodotti localmente", ha detto Totoki. "Penso che sarebbe una strategia efficiente, ma i componenti di PlayStation 5 sono prodotti in molte aree, quindi bisogna analizzare con grande attenzione questo momento critico".

Attualmente la maggior parte della produzione di PS5 avviene in Cina. Nonostante un leggero calo delle spedizioni - 18,5 milioni di unità nell'ultimo anno fiscale rispetto ai 20,8 milioni dell'anno precedente - la console ha raggiunto un totale di 77,8 milioni di unità vendute globalmente dal lancio. In parallelo, le vendite dei giochi PS4 e PS5 continuano a crescere, soprattutto nel formato digitale, mentre si registra un calo delle esclusive first party.

Nel contesto attuale, Sony si trova nella stessa posizione di altri giganti del settore: Microsoft ha già aumentato i prezzi delle console Xbox fino a 100 dollari, mentre Nintendo non ha annunciato variazioni di prezzo per la Switch 2, attuando scelte differenti, almeno al momento.