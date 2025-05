Microsoft ha aumentato i prezzi di Xbox, periferiche e videogiochi in tutto il mondo

Microsoft ha aumentato i prezzi di console e giochi Xbox a livello globale, citando costi di sviluppo e condizioni di mercato. Nonostante il calo nelle vendite hardware, il settore gaming dell'azienda continua a crescere grazie a titoli come Call of Duty, Minecraft e agli abbonamenti Game Pass, sempre più centrali.

Microsoft ha annunciato un aumento globale dei prezzi per le console Xbox. In Europa, Xbox Series X costa ora 599,99€ (+50€), mentre la versione da 2 TB passa a 699,99€ (da 649,99€). Xbox Series X Digital sale da 499,99€ a 549,99€. Anche Xbox Series S da 512 GB vede un rincaro a 349,99€ dai precedenti 299,99€.

Negli Stati Uniti, l'incremento è ancora più marcato: la Series X arriva a $599,99 (+$100), la Series S da 512GB a $379,99 (+$80) e la versione da 2TB tocca i $729,99, superando così la nuova PS5 Pro di Sony, venduta a $699. Oltre all'hardware, aumentano anche i prezzi di alcuni accessori, come controller e cuffie (questi ultimi solo negli Stati Uniti). Di seguito il dettaglio:

Xbox Wireless Controller (Core) - 64,99€ (invariato)

Xbox Wireless Controller (Color) - 69,99€ (invariato)

Xbox Wireless Controller - Special Edition - 79,99€ (invariato)

Xbox Wireless Controller - Limited Edition - 89,99€ (da 79,99€)

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Core) - 149,99€ (da 139,99€)

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Full) - 199,99€ (da 179,99€)

Brutte notizie anche per i titoli first-party di prossima uscita: a partire dalle festività 2025, i nuovi giochi Microsoft potranno costare fino a $79,99.

Microsoft specifica che "i giochi e le espansioni continueranno a essere offerti a una varietà di fasce di prezzo", includendo sia versioni fisiche che digitali. I titoli acquistati tramite Xbox Store continueranno a supportare la funzionalità Play Anywhere, che consente di giocare su console e PC senza costi aggiuntivi.

Microsoft ha motivato questi rincari come una risposta a "condizioni di mercato" e ai "crescenti costi di sviluppo". "Comprendiamo che questi cambiamenti siano impegnativi e sono stati decisi dopo un'attenta valutazione", ha dichiarato un portavoce dell'azienda. "Guardando avanti, continuiamo a concentrarci sull'offrire più modi per giocare, su qualunque schermo, garantendo valore per i nostri giocatori".

Considerando che la produzione delle console Microsoft avviene in larga parte in Cina, è plausibile che i recenti aumenti di prezzo siano almeno in parte influenzati dai dazi imposti dall'amministrazione Trump.

I rincari si incasellano in un contesto finanziario che, nonostante un nuovo calo nelle vendite hardware (-6% su base annua nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2025), ha visto il settore gaming di Microsoft registrare un aumento dei ricavi del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In particolare, i contenuti e i servizi Xbox - tra cui rientrano le esclusive e il servizio Game Pass – sono cresciuti dell'8%. Tra i titoli trainanti, spiccano Call of Duty e Minecraft, con Avowed che ha contribuito al risultato pur restando in secondo piano.

Game Pass continua ad attirare abbonati, sebbene Microsoft non abbia aggiornato ufficialmente la cifra di utenti, ferma ai 34 milioni annunciati lo scorso febbraio. La strategia cross-platform dell'azienda, che punta a espandere il raggio d'azione di Game Pass tramite cloud gaming su dispositivi come Meta Quest e Smart TV, sta portando frutti, anche se le vendite delle console tradizionali ne stanno risentendo.

Nonostante i segnali di un graduale allontanamento dal classico modello console-centrico, Microsoft non ha alcuna intenzione di abbandonare il mercato hardware. L'azienda ha confermato di essere al lavoro su una nuova generazione di Xbox Series X|S, e il presidente Sarah Bond ha promesso "il più grande salto tecnico mai visto in una generazione di console". Secondo le indiscrezioni più recenti, il lancio sarebbe previsto per il 2027.