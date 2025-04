Sony ritocca i prezzi di PS5: aumenti in Europa e non solo, ma la Pro resta invariata

Sony ha annunciato un nuovo adeguamento dei prezzi di PlayStation 5 in diverse regioni del mondo. A partire da oggi, i consumatori in Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda avranno a che fare con un aumento del prezzo per almeno una delle versioni della console. Anche alcune nazioni del Medio Oriente e dell'Africa sono interessate, sebbene per quest'ultime i dettagli non siano ancora stati precisati.

Nel dettaglio, l'aumento riguarda principalmente la PS5 Digital Edition:

In Europa il prezzo sale di 50€, raggiungendo quota 499,99€

Nel Regno Unito, l'incremento è di 40£, per un totale di 429,99£

Curiosamente, in entrambe queste regioni la PS5 Standard con lettore Blu-ray rimane invariata. Diversa la situazione in Australia e Nuova Zelanda, dove entrambe le versioni subiscono un rincaro:

In Australia: PS5 Standard a AUD $829,95, Digital Edition a AUD $749,95

In Nuova Zelanda: PS5 Standard a NZD $949,95, Digital Edition a NZD $859,95

Nel comunicato ufficiale, Sony giustifica la manovra con il seguente messaggio: "In un contesto economico difficile, con un'inflazione elevata e tassi di cambio fluttuanti, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato (RRP) della console PlayStation 5 in mercati selezionati".

Buone notizie per chi guarda alla fascia alta del gaming: la PlayStation 5 Pro non subirà alcuna variazione di prezzo. Allo stesso modo, scende invece il costo dell'unità disco separata venduta da Sony, ora a:

79,99€ in Europa

69,99£ nel Regno Unito

124,95 AUD in Australia

139,95 NZD in Nuova Zelanda

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui rincari nei mercati del Medio Oriente e dell'Africa, ma Sony invita i consumatori a consultare i rivenditori locali per conoscere i nuovi prezzi aggiornati.

Come si può osservare, nessuna informazione riguardo gli Stati Uniti, dove Sony sta chiaramente guardando alla situazione dei dazi. Il presidente Donald Trump ha chiarito in queste ore, tramite Truth Social, l'esistenza di un'esenzione dai dazi per alcuni prodotti elettronici. In un post, Trump ha affermato che tali prodotti restano soggetti ai dazi esistenti del 20%, ribadendo la volontà della sua amministrazione di esaminare l'intera filiera dell'elettronica nell'ambito delle future indagini sulla sicurezza nazionale.

"Questi prodotti sono soggetti agli attuali dazi del 20% sul Fentanyl e stanno semplicemente passando a una diversa 'categoria' tariffaria", ha scritto il presidente, facendo riferimento a una riorganizzazione burocratica piuttosto che a un'esenzione reale.

Trump ha inoltre anticipato che le prossime indagini sui dazi riguarderanno in modo più ampio i semiconduttori e l'intera catena di approvvigionamento dell'elettronica. Un messaggio chiaro rivolto anche alla Cina, che secondo il presidente non può considerarsi esente da responsabilità in materia di commercio sleale. "Nessuno è fuori dai giochi quando si tratta di commercio sleale, soprattutto la Cina", ha aggiunto.