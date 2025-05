PlayStation 5, frenano le vendite: tra rincari e first-party assenti, il futuro è da scrivere

Le vendite di PS5 hanno raggiunto quota 77,8 milioni, ma si segnala un rallentamento che si protrarrà anche in futuro. Death Stranding 2 e Ghost of Yōtei tra le uscite principali dei prossimi mesi dopo il ritardo di GTA VI.

Le vendite complessive di PlayStation 5 dal lancio al 31 marzo 2025 hanno raggiunto quota 77,8 milioni di unità. Nell'ultimo trimestre la casa nipponica ha piazzato 2,8 milioni di unità, un dato in calo rispetto ai 4,5 milioni di dodici mesi fa. Complessivamente, nel corso dell'anno fiscale appena concluso, Sony ha venduto 18,5 milioni di PS5, rispetto ai 20,8 milioni dell'anno precedente.

Nonostante il rallentamento, la PS5 rimane abbastanza in linea con le performance della PS4, che nello stesso lasso di tempo dal lancio aveva registrato 79,1 milioni di unità vendute. Il trimestre natalizio si è confermato come il più forte per la PS5, con 9,5 milioni di unità distribuite.

Il settore gaming di Sony ha registrato un aumento dei ricavi del 9% su base annua e una crescita del 43% dell'utile operativo. Questa performance positiva è attribuibile principalmente al successo dei titoli di terze parti, a fronte di un calo nelle vendite dei giochi sviluppati internamente da PlayStation Studios. L'ultimo titolo first-party pubblicato è stato Astro Bot, uscito a settembre e al momento giunto a 1,5 milioni di copie.

La base utenti mensile attiva su PS Network rimane elevata, con 124 milioni di utenti nel Q4, in leggera diminuzione rispetto al record di 129 milioni del trimestre precedente, ma comunque superiore al dato dell'anno passato pari a 118 milioni.

Sony prevede un calo sia nelle vendite che nei profitti per il prossimo anno fiscale, riflettendo una flessione attesa nelle vendite hardware e suggerendo che la console potrebbe aver raggiunto il suo picco commerciale, come già avvenuto con PS4. GTA VI, rimandato al 26 maggio 2026, rientrerà infatti nell'anno fiscale 2026.

Nel mese di aprile, Sony ha aumentato il prezzo della versione Digital di PS5 in Europa e altri mercati, salvo gli USA, seguita poco dopo da Microsoft con Xbox. Per quanto riguarda il fronte software, Sony si affiderà principalmente a Death Stranding 2: On the Beach previsto per il prossimo mese e Ghost of Yōtei, in uscita il 2 ottobre.