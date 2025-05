GTA VI posticipato al 26 maggio 2026: Rockstar Games vuole 'superare le vostre aspettative'

Con un annuncio pubblicato sul proprio sito ufficiale e sui canali social, Rockstar Games ha confermato il rinvio di Grand Theft Auto VI al 26 maggio 2026, posticipando l'uscita originariamente prevista per l'autunno del 2025. Il motivo? "Garantire il livello di qualità che vi aspettate e meritate".

"Siamo davvero dispiaciuti che l'uscita sia più lontana di quanto speravate. L'interesse e l'entusiasmo per il nuovo Grand Theft Auto sono stati incredibilmente stimolanti per tutto il nostro team. Vi ringraziamo per il vostro supporto e la pazienza mentre lavoriamo per completare il gioco".

Il nuovo capitolo della leggendaria saga sarà ambientato a Vice City, e introdurrà Lucia, la prima protagonista femminile della serie, in una storia ispirata alla dinamica criminale di Bonnie e Clyde. Il primo trailer del gioco è stato rilasciato a dicembre 2023, ma da allora Rockstar ha mantenuto il massimo riserbo, alimentando l'hype tra milioni di fan in tutto il mondo.

Il publisher Take-Two Interactive, società madre di Rockstar, potrebbe fornire ulteriori dettagli sullo sviluppo e sul ritardo durante la prossima presentazione dei risultati finanziari prevista per il 15 maggio.

Nel frattempo, GTA V continua a godere di un'incredibile popolarità a undici anni dalla sua uscita: GTA Online continua a macinare numeri eccellenti e il gioco è stato il primo più visto del 2024 su Twitch. Resta ora da vedere se l'ulteriore attesa sarà ripagata.

L'annuncio ha spiazzato un po' tutti, in primis la stessa industria videoludica, con tutti i publisher incerti sul definire le date di uscita dei rispettivi titoli per non incrociare proprio il temuto GTA VI.