Switch 2 negli Stati Uniti: preordini dal 24 aprile e prezzo invariato. Gli accessori costeranno di più

Dopo settimane di attesa e la tarantella sui dazi doganali imposti dall'amministrazione Trump, Nintendo ha annunciato che i preordini della nuova Switch 2 negli Stati Uniti prenderanno il via il 24 aprile. La console arriverà nei negozi il 5 giugno, come inizialmente previsto, e avrà un prezzo di 449,99 dollari, invariato nonostante le incertezze economiche.

La buona notizia per i gamer americani è che il prezzo della console base - così come quello del bundle con Mario Kart World, fissato a 499,99 dollari - non subirà aumenti. Lo stesso vale per i titoli di lancio più attesi: Mario Kart World resterà a 79,99 dollari, mentre Donkey Kong Bananza sarà venduto a 69,99 dollari.

Nintendo ha preferito rincarare il prezzo degli accessori. La casa nipponica ha annunciato un generale aumento di 5 dollari per quasi tutti i principali accessori della Switch 2, a causa dei "cambiamenti nelle condizioni di mercato". Il Pro Controller, ad esempio, passerà da 79,99 a 84,99 dollari, i nuovi Joy-Con 2 da 89,99 a 94,99 dollari, e la camera da 49,99 a 54,99 dollari.

I dazi statunitensi sulle console prodotte all'estero - che non godono dell'esenzione riservata ad altri dispositivi elettronici come smartphone e laptop - hanno costretto l'azienda a rivedere la propria strategia commerciale. Nintendo ha spostato gran parte della produzione dalla Cina al Vietnam, con l'obiettivo di non cadere in trappola nello scontro tra Washington e Pechino.

Nintendo non esclude futuri rincari su altri prodotti della propria lineup, a seconda dell'evoluzione del contesto economico globale. Il comunicato si conclude con un messaggio rivolto ai fan: "Ci scusiamo per il ritardo nell’apertura dei preordini al dettaglio e speriamo che questo aiuti a ridurre alcune delle incertezze che i nostri clienti potrebbero aver provato. Ringraziamo per la pazienza e condividiamo l’entusiasmo per l’arrivo di Nintendo Switch 2".

Recentemente Sony ha aumentato i prezzi di PlayStation 5 in Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, ma è probabile che prima o poi farà altrettanto anche negli USA.