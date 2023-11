Baldur's Gate 3 sbanca ai Golden Joystick Awards: vince ben 7 premi

I Golden Joystick Awards sono premi annuali dedicati ai videogiochi, che vengono assegnati dal sito web di videogiochi GamesRadar+ (prima da Computer and Video Games). Questi premi sono tra i più antichi e prestigiosi riconoscimenti nel settore dei videogiochi. L'evento è stato istituito nel 1983 e si svolge ogni anno per celebrare i migliori giochi e le migliori realizzazioni nell'industria videoludica.

Dal 1983 a oggi, però, nessun gioco aveva ottenuto ben 7 riconoscimenti. Ci riesce ora Baldur's Gate 3, da più parti già definito come "il migliore videogioco dell'anno" grazie alla sua profonda struttura ruolistica, all'avvincente storia, all'ottimo sistema di combattimento e per molti altri motivi.

Astarion in Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 si aggiudica i premi per la migliore narrazione, il miglior design visivo, lo studio dell'anno, la migliore comunità di gioco, gioco per PC dell'anno e gioco dell'anno, mentre Neil Newbon, che interpreta Astarion, ha portato a casa il premio come migliore interpretazione per un ruolo non da protagonista. Il gioco che ha vinto più premi al di là di Baldur's Gate 3 è poi Final Fantasy XVI, che si è aggiudicato i riconoscimenti per il miglior audio e come interpretazione in un ruolo da protagonista per Ben Starr, che interpreta Clive Rosfield. Mentre l'altro favorito, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ha vinto unicamente il premio come miglior gioco per una piattaforma di Nintendo.

Questa la lista completa dei vincitori:

Best Storytelling - Baldur's Gate 3

Still Playing Award - No Man's Sky

Best Visual Design - Baldur's Gate 3

Studio of the Year - Larian Studios

Best Game Expansion - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Best Indie Game - Sea of Stars

Best VR Game - Horizon Call of the Mountain

Best Multiplayer Game - Mortal Kombat 1

Best Audio - Final Fantasy XVI

Best Game Trailer - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Best Streaming Game - Valorant

Best Game Community - Baldur's Gate 3

Best Gaming Hardware - PSVR 2

Breakthrough Award - Cocoon / Geometric Interactive

Critics' Choice Award - Alan Wake II

Best Lead Performer - Ben Starr, Final Fantasy XVI

Best Supporting Performer - Neil Newborn, Astarion, Baldur's Gate 3

Nintendo Game of the Year - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

PC Game of the Year - Baldur's Gate 3

Xbox Game of the Year - Starfield

PlayStation Game of the Year - Resident Evil 4

Most Wanted Game - Final Fantasy 7 Rebirth

UGOTY - Baldur's Gate 3

I vincitori vengono selezionati attraverso il voto online del pubblico, rendendo i Golden Joystick Awards un riconoscimento significativo perché riflettono le preferenze e le opinioni dei giocatori stessi. Le categorie di premi coprono una vasta gamma di generi e piattaforme. Gli sviluppatori, i publisher e altre figure chiave dell'industria videoludica ricevono i riconoscimenti a loro assegnati durante la cerimonia di premiazione che si tiene a Londra.