The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ora disponibile su Nintendo Switch, promosso a pieni voti dalla stampa

Dopo una lunga attesa, i fan di The Legend of Zelda possono finalmente mettere le mani su Tears of the Kingdom, sequel diretto di Breath of the Wild e ultimo capitolo dello storico franchise Nintendo. Disponibile in esclusiva per Switch, sia in formato digitale che fisico, l'action/adventure catapulta i giocatori in una Hyrule open world, ancora più grande e stratificata dell'ambientazione del precedente episodio. Il gioco è stato già promosso dalla stampa internazionale.

TLOZ: Tears of the Kingdom ha conquistato tutti... o quasi

Inaugurata dal papà di Super Mario, Shigeru Miyamoto, e da Takashi Tezuka, la serie The Legend of Zelda ha debuttato nel febbraio 1986 su Nintendo Entertainment System. Per la prima volta facevamo la conoscenza di Link e della Principessa Zelda, due personaggi iconici che compariranno in ogni episodio del franchise. Breath of the Wild (2017) è il capitolo più venduto della serie, un titolo che ha ridefinito il concetto di 'avventura open world' e che si è guadagnato, meritatamente, un sequel: arriviamo così al 12 maggio 2023, a Tears of the Kingdom.

"L'originale The Legend of Zelda [...] ha visto la luce grazie alle passeggiate giovanili tra le quiete campagne giapponesi del suo creatore, il quale ha codificato sul piccolo schermo non solo i luoghi della sua infanzia, ma anche un vero e proprio sentimento di nostalgia che si ripresenta, immutato, in tutti coloro che negli scorsi sei anni hanno atteso l’arrivo di questo giorno", racconta Nintendo in un comunicato stampa. "Perché dopo quasi quarant’anni TLOZ è anche questo: un mito, un fenomeno di portata globale che unisce sotto la sua ala milioni di persone di tutte le età".

In Tears of the Kingdom torneremo a impersonare Link per esplorare un mondo di gioco ancora più esteso, dove troviamo isole sospese nel cielo e gallerie sotteranee da esplorare liberamente. Il protagonista ha dalla sua una nuova gamma di abilità, tutte concesse dall'Ultramano, con cui sarà possibile costruire oggetti e veicoli, assemblare armi uniche e persino manipolare il tempo. Un mix che darà "ampio respiro alla creatività", a detta degli sviluppatori, e che introduce innovative meccaniche che definiscono "nuovi standard di eccellenza per il genere di riferimento".

Il nuovo capitolo di The Legend of Zelda è stato già acclamato dai siti della stampa internazionale: la maggior parte delle testate ha promosso il titolo a pieni voti. Dando un'occhiata alla pagina che Metacritic ha dedicato al gioco scopriamo che, al momento, la media-voto equivale a 96 su 100, su una base di 87 recensioni. Un risultato sorprendente che sfiora il primato raggiunto da Breath of the Wild (97/100) e che conferma l'elevata qualità di questo sequel.

È curioso notare come una sola delle recensioni aggregate da Metacritic abbia assegnato un voto 'mediocre' a TLOZ: Tears of the Kingdom. Si tratta della recensione del sito Gfinity, firmata da Josh Brown, che ha deciso di dare al gioco un 6/10. Senza troppe sorprese, la pubblicazione di Gfinity ha innescato una serie di polemiche sui social, in particolar modo tra i fan più sfegatati del franchise in questione, che sembrano aver preso la cosa come un affronto personale.

Luke Plunkett di Kotaku ha seguito la vicenda e ha preso le difese del redattore di Gfinity. Come giustamente sottolinea Plunkett, "la recensione di (Josh) Brown è tutto ciò che una recensione con voto dovrebbe essere: è personale, espone chiaramente ciò che sta dicendo e il motivo per cui sta assegnando quel voto e aiuta chiunque possa condividere quelle opinioni a capire di cosa tratta il gioco". Il Senior Writer di Kotaku aggiunge: "Nessun videogioco è oggettivamente perfetto, ognuno ha gusti e capacità diverse e ogni titolo le soddisfa in modo diverso".