Mouse è un FPS che sembra un vecchio cartone della Disney

Si chiama Mouse l'originale produzione di Fumi Games, uno studio indie che ha deciso di creare uno sparatutto in prima persona che ricorda molto i cartoni Disney del passato, grazie a uno stile che viene definito "retro rubber hose" e rimanda agli anni '30.

In arrivo in una data ancora ignota su PC, Nintendo Switch, Xbox e PlayStation, Mouse presenta una grafica cartoon pulita e in bianco e nero, alla Cuphead per intenderci, in cui vengono narrate le vicende del detective privato John Mouston che, nel corso della trama, dovrà muoversi all'interno di una città pericolosa e corrotta.

Equipaggiato con diverse armi da fuoco ed esplosivi della metà del secolo come Revolver, Tommy Gun, Hammer, Carcano e l'immancabile dinamite, il detective avrà a che fare con una banda di topi malavitosi e dovrà sfuggire a varie insidie.

Il gioco presenta anche il sistema di potenziamento "Fantastic-o-Matic" tramite cui potenziare le armi e abilità per diventare ancora più letale. "Cerca i distributori automatici sparsi per la città e scegli i potenziamenti che meglio si adattano al tuo stile di gioco", scrivono su Steam gli sviluppatori, ricordandoci qualcosa di simile a quanto abbiamo potuto ammirare in produzioni come Bioshock.

Sempre su Steam possiamo dare un'occhiata ai requisiti minimi, decisamente modesti: