Avatar: Frontiers of Pandora in azione allo State of Play con il trailer della storia

Ad oggi, non abbiamo avuto molte occasioni di dare uno sguardo ravvicinato ad Avatar: Frontiers of Pandora. L'ambizioso titolo di Ubisoft, a metà tra action/adventure e first-person shooter, si era mostrato più recentemente alla Gamescom di Colonia, con un filmato in cui il publisher annuncia la collaborazione con AMD e in cui svela le principali caratteristiche tecniche della versione PC del gioco - che supporterà anche NVIDIA DLSS.

Nella serata di ieri, giovedì 14 settembre, il gioco ispirato al popolare franchise cinematografico è stato uno dei protagonisti dello State of Play, al fianco di Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 e Final Fantasy VII Rebirth. Ubisoft ha portato uno Story Trailer che contiene nuovi dettagli sul comparto narrativo ed una buona dose di gameplay.

Frontiers of Pandora: un Na'vi diviso fra due mondi



"Diventa un Na'vi ed esplora la frontiera occidentale con Avatar: Frontiers of Pandora. Vestirai i panni di un giovane fra due mondi, nato Na'vi ma cresciuto dalla RDA. Quindici anni dopo il tuo rapimento, riuscirai a fuggire e potrai riconnetterti con le tue origini. Incontra nuovi clan Na'vi, impara i loro usi e unisciti a loro per proteggere Pandora dalla RDA".

Così recita la descrizione del trailer presentato durante l'ultimo State of Play. Sul PlayStation Blog l'argomento è stato approfondito da Chastity Vicencio di Ubisoft: la storia di Frontiers of Pandora avrà inizio circa 15 anni dopo la battaglia sui Monti Alleluia, scontro raccontrato nel primo film della saga fantascientifica prodotta da James Cameron.

Dopo il risveglio del nostro Na'vi entreremo in contatto con i clan che abitano la regione: questi ci permetteranno di 'riconnetterci' con Pandora, apprendendo gli usi e i costumi del popolo Na'vi e le caratteristiche di ciascun clan. Gli Aranahe, ad esempio, sono un clan di tessitori molto legato alla tradizione; gli Zeswa rappresentano un gruppo di guerrieri nomadi determinati a combattere l'RDA, mentre i Kame'tire sono un clan di guaritori solitari.

A prima vista, il gameplay di Avatar: Frontiers of Pandora richiama molto quello di un'altra serie di Ubisoft, Far Cry. In entrambi i casi parliamo infatti di un action frenetico con visuale in soggettiva, dov'è possibile imbracciare sia armi bianche che potenti bocche da fuoco - quelle utilizzate dai militari dell'RDA, nel caso di Frontiers of Pandora. C'è anche una meccanica che consente ai giocatori di comandare diverse creature aliene per muoversi rapidamente all'interno della sconfinata mappa open world, via terra e via cielo.

Avatar: Frontiers of Pandora è una produzione next-gen che sarà disponibile dal 7 dicembre 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Amazon Luna. Le edizioni disponibili al preordine sono tre: la Collector's Edition, la Gold Edition e la Ultimate Edition.