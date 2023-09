Resident Evil 4: Strade diverse arriverà il 21 settembre insieme a un DLC gratuito, modalità VR questo inverno

In occasione dell'ultimo State of Play di Sony, Capcom ha annunciato tutte le novità in arrivo per Resident Evil 4. Il prossimo 21 settembre verrà rilasciato il DLC "Strade diverse" che vedrà protagonista Ada Wong insieme a un DLC gratuito per la modalità Mercenaries. La modalità VR, invece, arriverà il prossimo inverno.

Strade diverse rappresenta la prima espansione per la storia di Resident Evil 4, ci farà vestire i panni dell'agente Ada Wong e ripercorrere il suo viaggio che si svolge parallelamente agli eventi di Resident Evil 4, rispondendo ad alcune domande che sorgono durante la storia principale.

Ada Wong, infatti, era presente al villaggio già da prima che Leon S. Kennedy lo raggiungesse, mandata in missione segreta da Albert Wesker ossessionato dall'Ambra. La missione di Ada, infatti, sarà recuperare questo peculiare manufatto, ma si ritroverà a scontrarsi con un nemico imprevisto.

"Ora Ada dovrà affrontare una minaccia sconosciuta che la sta divorando dall'interno, un complice con un secondo fine e un passato oscuro, e rivedrà l'ultimo uomo che si sarebbe mai aspettata di vedere: Leon S. Kennedy" cita il post sul blog di PlayStation.

Il DLC introdurrà anche l'uso del rampino e confermerà l'arsenale tratto dal videogioco originale incluso il coltello che con la nuova implementazione ha introdotto un'azione migliorata . Questo nuovo equipaggiamento potrà essere utilizzato "sia per togliere di mezzo i nemici sia per sferrare attacchi in mischia a distanza".

Insieme al nuovo DLC verranno introdotti, gratuitamente, Albert Wesker e Ada Wong come personaggi giocabili all'interno della modalità Mercenaries. La seconda parte dell'annuncio, invece, è stata tutta dedicata alla modalità in realtà virtuale in arrivo per PS VR 2.

Edvin Edso, Promotion Producer di Resident Evil 4, spiega che il team di sviluppo ha fatto tesoro dell'esperienza acquisita con le modalità VR di Resident Evil 7: Biohazard e Resident Evil Village per offrire un'avventura più coinvolgente e accessibile.

Nel gioco è presente una vasta gamma di armi e il team di sviluppo si è concentrato per adattarle tutte al VR, così da avere un’esperienza intuitiva. I comandi sono stati semplificati mentre il feedback aptico garantisce una maggiore immersione nell'azione. Le sensazioni vengono ulteriormente migliorate dall'audio 3D dell'ammiraglia Sony. Resident Evil 4 VR sarà rilasciato questo inverno e come espansione completamente gratuita per chi possiede il gioco originale.