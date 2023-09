Allo State of Play annunciata la data di uscita di Final Fantasy VII Rebirth e mostrato il nuovo trailer

Durante lo State of Play di Playstation di ieri sera, Square Enix ha presentato un nuovo trailer del suo prossimo GDR d'azione, Final Fantasy VII Rebirth, e ha rivelato che il seguito di Final Fantasy VII Remake uscirà il 29 febbraio 2024 per PS5. Inoltre, l'azienda ha annunciato che Final Fantasy VII Remake ha superato i 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il trailer mostra alcuni tra i più famosi personaggi di Final Fantasy VII come Cloud, Aerith, Barret e Tifa in un mondo con elementi fantascientifici e fantasy, pieno di pericoli dietro ogni angolo. Questo gruppo improbabile di eroi unisce le forze con nuovi compagni giocabili, tra cui Yuffie, un membro del corpo d'élite dei ninja di Wutai, Red XIII, una bestia dalla coda infuocata che sporadicamente offre perle di saggezza al gruppo di Cloud, e Cait Sith, uno spiritoso robot dalla forma felina che si sposta a cavallo del suo grande amico moguri, per dare la caccia a Sephiroth, l'angelo con una sola ala determinato a conquistare il pianeta.

Naoki Hamaguchi, Game Director di Final Fantasy VII Rebirth, ha parlato delle nuove abilità sinergiche all'interno del sistema di combattimento, in un'intervista pubblicata sul PlayStation Blog: "Questa nuova meccanica permette a chi gioca di utilizzare i comandi e le abilità sinergiche liberamente, consumando la carica dell’indicatore come succede con la Limit Break. Attraverso i combattimenti, rispetto al gioco precedente, i giocatori percepiranno molto di più il legame e il rapporto che si è sviluppato fra i personaggi. Abbiamo aggiunto degli alberi delle abilità, un nuovo elemento per la crescita dei personaggi. È possibile sbloccare abilità sinergiche anche tramite gli alberi delle abilità. Saranno disponibili delle nuove Materia, così ci saranno molte altre opzioni per personalizzare ed equipaggiare il personaggio in base al proprio gusto".

Inoltre, Square Enix ha rivelato le varie edizioni in cui il gioco sarà disponibile, ovvero Standard, Deluxe e Collector's, le quali accompagneranno l'edizione digitale che includerà il DLC Materia di invocazione: Trio moguri.

Per ulteriori dettagli su Final Fantasy VII Rebirth vi rimandiamo a questo contenuto.