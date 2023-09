Marvel's Spider-Man 2: tanti dettagli dal nuovo trailer gameplay dello State of Play

Uno dei giochi più attesi della seconda metà del 2023 è ormai in dirittura d'arrivo. Marvel's Spider-Man 2 è la prossima grande esclusiva PS5 e, a poche settimane dal lancio, Sony ha colto l'occasione offerta dallo State of Play per mostrare ancora una volta l'action di Insomniac Games. Il nuovo trailer contiene tanto gameplay e molti dettagli riguardanti la mappa open world, la gestione dei due protagonisti, le missioni e la personalizzazione degli eroi.

Peter Parker e Miles Morales in azione nel nuovo trailer

Nel nuovo filmato dedicato a Marvel's Spider-Man 2 interviene Bryan Intihar, Senior Creative Director del progetto in lavorazione presso Insomniac (Ratchet & Clank: Rift Apart).

Intihar risponde a uno dei primi importanti quesiti inerenti al sequel: quanto ci sarà di nuovo da esplorare rispetto al primo capitolo? Molto, a giudicare dal fatto che la New York di Marvel's Spider-Man 2 si estende oltre i confini dell'East River: la nuova mappa include due nuove aree-chiave, il Queens e Brooklyn, ed è pertanto due volte più grande di quella del precedente episodio. Per attraversare un'area di gioco così estesa in tempi rapidi, gli sviluppatori hanno introdotto le ali di ragnatela, utilizzabili sia da Peter Parker che da Miles Morales.

A tal proposito, i due amichevoli Spidey di quartiere potranno essere controllati in qualsiasi momento del gioco: il passaggio da Peter Parker a Miles Morales, e viceversa, avverrà in maniera quasi istantanea, come mostrato brevemente nel trailer; questo 'switch' fulmineo è permesso dall'SSD di PlayStation 5, tecnologia che il team di Insomniac Games ha già saputo sfruttare sapientemente in Ratchet & Clank: Rift Apart.

Il direttore creativo sottolinea anche che impersonando i due eroi prenderemo parte ad esclusive missioni secondarie ambientate in diverse location di New York. "Aiutate gli studenti della Brooklyn Visions nei panni di Miles Morales o accettate nuove richieste di soccorso come Peter Parker usando l'app Amichevole Spider-Man di quartiere", si legge sul PlayStation Blog. Per altre attività, i giocatori saranno liberi di scegliere quale eroe interpretare.

Fanno una breve comparsa sia Kraven che Venom, i due principali antagonisti del secondo capitolo. Insomniac dichiara, però, che ci sono molti altri villain che vorranno ostacolare Peter e Miles nelle loro missioni. Fortunatamente, i due protagonisti potranno contare su un nuovo set di abilità e potenziamenti basati su gadget e innesti per i loro costumi: Peter avrà dalla sua il simbionte, mentre Miles dominerà il suo potere bioelettrico venom. In alcuni frangenti, i due Spider-Man potranno combinare i loro attacchi e dar vita a scenografiche combo.

Parlando della personalizzazione, mentre Marvel's Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales includevano dozzine di costumi, il secondo capitolo ne include ben 65 e per ogni nuova tuta ci sono quattro differenti design tra cui scegliere. Anche in questo caso i costumi dei due Uomini Ragno sono ispirati ai fumetti e alle altre opere multimediali che vedono protagonisti Peter e Miles, ma non mancano design originali realizzati da Insomniac.

La Digital Deluxe Edition presentata lo scorso maggio includerà 10 costumi esclusivi, così come elementi aggiuntivi per la modalità Foto e due punti abilità da spendere nello skill tree per inaugurare la nuova avventura con un piccolo vantaggio.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile dal prossimo 20 ottobre in esclusiva per PS5. Oltre alla Standard e alla Deluxe Edition, è possibile acquistare la Collector's Edition che include una statua da 48 centimetri che raffigura Venom e i due Spider-Man.