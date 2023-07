Dal 20 ottobre 2023 i giocatori di PS5 accoglieranno la prossima grande produzione firmata PlayStation Studios. Parliamo naturalmente di Marvel's Spider-Man 2, sequel dell'acclamato action/adventure sviluppato da Insomniac Games in esclusiva per l'ammiraglia Sony.

Ecco dunque che, in occasione del San Diego Comic-Con 2023, è stato rilasciato un nuovo trailer dedicato alla storia del secondo capitolo. Trailer che ci permette di dare uno sguardo approfondito a Venom, uno degli antagonisti della nuova avventura che vedrà i due Spider-Man di New York - Peter Parker e Miles Morales - unire finalmente le forze. Sony ha inoltre presentato la Collector's Edition, così come il primo bundle in edizione limitata dedicato alla sua prossima esclusiva.

Venom in azione nello Story Trailer di Marvel's Spider-Man 2

"All’inizio della nostra storia, i nostri 'Spider-Men' sono al top della loro carriera", spiega Jon Paquette, Senior Narrative Director di Marvel's Spider-Man 2. "Ma sia Peter Parker che Miles Morales sono alle prese con le loro vite personali. [...]. I nostri eroi sono arrivati ad una serie di bivi, con un futuro incerto e alcune decisioni difficili da prendere".



Nel trailer dedicato interamente al comparto narrativo fanno la loro comparsa alcuni dei personaggi più iconici del fumetto Marvel da cui è tratto il videogioco. Oltre ai già menzionati Peter e Miles rivediamo Mary Jane 'MJ' Watson, Harry Osborn - che, come si può intuire dal trailer, avrà un ruolo fondamentale nella storia del secondo capitolo - e alcuni dei 'villain' che minacceranno i cittadini di New York. Ritorna Kraven, introdotto per la prima volta durante la presentazione dello scorso maggio, ma ritroviamo anche Lizard e il simbionte che si lega a Peter Parker.

Vediamo infine Venom, nemesi dell'Uomo Ragno che era stato già mostrato per qualche istante nel primo reveal trailer di Marvel's Spider-Man. Gli autori di Insomniac ribadiscono che il loro Venom avrà un background narrativo diverso da quello raccontato nel fumetto originale Marvel. "La nostra filosofia è sempre stata quella di rispettare la storia del franchise e il DNA di Spider-Man, ma anche di non aver paura di mescolare le cose. Lo stesso vale per uno dei suoi personaggi iconici, Venom", ha dichiarato Bryan Intihar, Senior Creative Director. "Mentre l’aspetto del personaggio e alcuni dei suoi poteri/abilità dovrebbero essere familiari ai fan, questa sarà una storia di Venom unica che siamo entusiasti di far vivere a tutti questo ottobre".

In concomitanza con il rilascio dello Story Trailer, Sony ha mostrato il ghiotto contenuto della Collector's Edition e il bundle Limited Edition di PS5 dedicato a Marvel's Spider-Man 2.

L'edizione pensata per i collezionisti include il gioco per PS5, in formato digitale, una confezione Steelbook e i bonus legati al preordine. La star della Collector's Edition è però la 'colossale' statua da 48 centimetri che raffigura Venom, intento a combattere i due Spider-Men.

Il bundle consiste in un'esclusiva cover (faceplate) per la console next-gen e in un controller DualSense: entrambi sfoggiano un accattivante design che vede protagonista il temibile simbionte, i cui viticci corrompono e 'consumano' l'iconico costume rosso dell'Uomo Ragno. "Il design è stato ispirato dal simbionte del gioco che si sta impossessando della console e del controller, ma si può ancora vedere un po' di rosso sotto i viticci", spiega Jacinda Chew, Senior Art Director di Insomniac Games. Nel bundle sarà presente una copia digitale del gioco nella Standard Edition.

Non sarà necessario acquistare il bundle completo di Marvel's Spider-Man 2 per colorare di nero e rosso la propria console next-gen. Sony, infatti, permetterà agli utenti di acquistare separatamente sia le coperture Limited Edition per PS5 che lo splendido controller DualSense. Entrambi i prodotti saranno disponibili a partire dal 1° settembre, prima del lancio del gioco. I preordini inizieranno il prossimo 28 luglio e saranno accessibili tramite il portale direct.playstation.com.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 debutterà il prossimo 20 ottobre in esclusiva per PS5.