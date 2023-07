Il team di Dolphin abbandona gli sforzi per pubblicare il noto emulatore su Steam

Il team di Dolphin, l'emulatore più apprezzato di Nintendo Wii e Gamecube, ha pubblicato una nuova lettera sul proprio blog con la quale ha annunciato che abbandonerà qualsiasi progetto per portare il software su Steam. Tuttavia, nuove funzionalità saranno aggiunte alla build pubblica del programma.

Alcuni mesi fa la notizia che Dolphin sarebbe arrivato su Steam fu accolta con grande entusiasmo dai fan di Big N. Sfortunatamente, però, l'operazione fu interrotta dai legali di Nintendo che in una lettera indirizzata a Valve minacciarono azioni legali nel caso in cui il software fosse stato disponibile sulla piattaforma.

Le ragioni risiedevano nelle chiavi crittografiche utilizzate da Dolphin senza alcuna autorizzazione da parte di Nintendo. Questo violerebbe la DMCA (Digital Millenium Copyright Act), anche se gli sviluppatori ci hanno tenuto a sottolineare che Valve non ha ricevuto un DMCA da Nintendo né è stata intrapresa alcuna azione legale dall'azienda.

"Considerando la forte formulazione legale e la citazione della legge DMCA abbiamo preso la lettera molto seriamente. È Valve a gestire il negozio e può pretendere qualsiasi condizione per il software che deve essere pubblicato sulla sua piattaforma. Ma preso atto della posizione di lunga data di Nintendo sull'emulazione, riteniamo che il requisito imposto da Valve di ottenere l'approvazione di Nintendo per una versione Steam [di Dolphin, ndr] sia impossibile" si legge nella nota.

In sintensi, Dolphin non verrà pubblicato sullo store di Valve. Tuttavia, il team era al lavoro su alcune ottimizzazioni e funzionalità specifiche per la versione Steam che avrebbe rappresentato semplicemente un'alternativa premium a quella scaricabile gratuitamente. Arrivati a questo punto, però, queste aggiunte saranno implementate nella versione standard di Dolphin.

"Alcune di queste funzionalità pensate per la versione Steam sono ancora in sviluppo e verranno supportate dalle normali build di Dolphin. Una di quelle per cui siamo più entusiasti è la GUI 'Big Picture' che può essere gestita completamente con il controller. Tutto questo verrà implementato a prescindere dalla release su Steam, insieme ad altri piccoli miglioramenti alla qualità della vita all'interno dell'applicazione".

Nella lettera, gli sviluppatori sottolineano anche che a loro avviso non vi è alcun pericolo legale per l'emulatore, ragione per cui lo sviluppo continuerà ad essere supportato ancora a lungo.