Nintendo blocca Dolphin su Steam, viola il diritto d'autore

Sul finire di marzo abbiamo riportato che Dolphin, il più popolare emulatore PC per videogiochi di Nintendo Wii e Gamecube, sarebbe arrivato su Steam. Sfortunatamente, una lettera di avvertimento della casa giapponese indirizzata direttamente a Valve ha bloccato completamente i piani a "tempo indeterminato".

Come scrive lo sviluppatore sul suo blog ufficiale, Nintendo ha inviato a Valve un "cease and desist citing", ovvero una lettera di avvertimento per un possibile rischio di violazione del DMCA (Digital Millenium Copyright Act).

Ma cosa vuol dire? Molto semplicemente si tratta di una procedura che avvisa il diretto interessato di una citazione in giudizio a suo carico. Tuttavia, "cease and desist citing" è una formula utilizzata quando la violazione non si è ancora verificata. In sostanza, Nintendo ha avvisato Valve che nel caso in cui Dolphin venga pubblicato sulla sua piattaforma procederà per vie legali.

"L'emulatore Dolphin opera incorporando chiavi crittografiche senza l'autorizzazione di Nintendo e decrittando le ROM al momento o immediatamente prima dell'esecuzione. Per tali ragioni, l'uso dell'emulatore Dolphin circumnaviga illecitamente una misura tecnologica che effettivamente controlla l'accesso a un lavoro protetto dal Copyright Act" ha scritto Nintendo nella lettera a Valve.

È innegabile che gli emulatori, in senso più ampio, rientrano in una zona grigia che spesso sfocia nell'illegalità. Tuttavia, rappresentano anche un interessante sistema per tenere in vita vecchie glorie che in alternativa finirebbero nel dimenticatoio in favore delle nuove produzioni.

Nintendo ha una visione ben diversa da quest'ultima e non si è mai tirata indietro dal chiarirlo senza mezzi termini. A questo punto, l'arrivo dell'emulatore su Steam è in discussione, peraltro la pagina dedicata è già stata rimossa dalla piattaforma, e non è da escludere che possa non arrivare mai.

"È con grande delusione che dobbiamo annunciare che il rilascio di Dolphin su Steam è stato rimandato a tempo indeterminato" si legge sul blog di Dolphin. "Al momento stiamo valutando le nostre opzioni e avremo riscontri più approfonditi nel prossimo futuro".