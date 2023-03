Dolphin: il popolare emulatore GameCube e Wii sta per arrivare su Steam

Con la chiusura dei vari Nintendo eShop sulle console meno recenti della casa di Kyoto, per i giocatori è diventato sempre più difficile mettere le mani sui giochi più amati delle precedenti generazioni. Ci sono però delle soluzioni tutte digitali e una di queste risponde al nome di Dolphin, un emulatore che permette agli utenti di riprodurre titoli di piattaforme più antiquate quali GameCube e Wii. Per la gioia dei giocatori PC - e, soprattutto, per quella dei possessori di Steam Deck - il noto emulatore sta per approdare sul marketplace di Valve.

Steam accoglierà Dolphin entro il prossimo giugno

L'imminente arrivo di Dolphin su Steam è un annuncio a dir poco entusiasmante per i fortunati possessori di Steam Deck. Potendo contare su una modalità desktop, la 'console' portatile di Valve permette ai giocatori di riprodurre vecchi titoli tramite gli emulatori, dopo aver completato le varie installazioni manualmente. Solo con Dolphin sarà possibile fare tutto questo senza mai abbandonare l'interfaccia nativa di Steam Deck.

Da un punto di vista legale la questione resta alquanto delicata e Stitching Dolphin Emulator ne è perfettamente al corrente. Nella pagina ufficiale su Steam, il software viene quindi descritto come "un emulatore per le console di sesta e settima generazione della Grande N". Vengono quindi omesse spiegazioni più o meno esplicite circa il funzionamento di Dolphin.

Sul sito web di Dolphin, invece, gli sviluppatori offrono una spiegazione più chiara e dettagliata, sottolineando che "scaricare giochi commerciali è illegale". Alla domanda "Dove posso scaricare le ISO/ROM dei giochi?", il team di Dolphin ribadisce il concetto rispondendo: "Non lo fai. Compra i giochi e 'dumpali' con Wii (o GameCube)".

Tornando alla pagina Steam, viene specificato che Dolphin non include giochi preinstallati e che gli utenti devono possedere una copia originale dei giochi che vorranno riprodurre con l'emulatore open source. Quest'ultimo offre il supporto ai display 4K - tramite l'aumento di risoluzione - e a diversi modelli di controller di ultima generazione, oltre a diverse funzionalità aggiuntive che includono pacchetti di texture in HD e frame rate migliorati.

Dolphin sarà disponibile sul marketplace di Valve entro la fine del Q2 2023 (giugno) in accesso anticipato. Questa versione non includerà ancora un'integrazione completa con Steam né un'interfaccia ottimizzata per Steam Deck. Il lancio definitivo avverrà invece entro il 2024.