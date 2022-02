Nintendo: nel 2023 non sarà più possibile acquistare giochi su 3DS e Wii U

Con un post pubblicato sul suo sito ufficiale, Nintendo annuncia la chiusura dell'eShop sulle sue console 'old-gen', ovvero Wii U e 3DS. Tra poco più di un anno gli utenti non potranno più acquistare giochi digitali per le due piattaforme, ma potranno comunque riscaricare i titoli già posseduti e continuare a giocare. Attraverso un pratico elenco di FAQ, la compagnia di Kyoto ha chiarito gli eventuali dubbi legati a questo importante cambiamento.

Nintendo Wii U e 3DS diranno addio all'eShop

"Dalla seconda metà di marzo 2023 non sarà più possibile effettuare acquisti per Wii U e Nintendo 3DS nel Nintendo eShop né scaricare contenuti gratuiti, incluse le demo". Così la Grande N ha annunciato l'interruzione del supporto al negozio digitale sulle due console appena menzionate. Gli utenti hanno ancora un anno di tempo per associare i propri fondi del Nintendo Network ID - quelli richiesti per i download nell'eShop - con i crediti legati al proprio account Nintendo - usati invece nello store disponibile su Switch.

Le prime manovre di quest'operazione verranno effettuate il 29 agosto 2022: a partire da questa data "non sarà più possibile usare le Nintendo eShop Card per aggiungere fondi a un account nel Nintendo eShop per Wii U o Nintendo 3DS". Nel comunicato ufficiale, il colosso nipponico specifica che i possessori di Nintendo Wii U e 3DS potranno ancora riscattare i codici download all'interno dell'eShop fino alla seconda metà del 2023 .

Cosa cambierà dopo la chiusura definitiva del Nintendo eShop su Wii U e 3DS? Nintendo risponde anche a questa domanda: "anche dopo la seconda metà di marzo 2023, e nel futuro prossimo, sarà ancora possibile scaricare nuovamente giochi e DLC, ricevere aggiornamenti software e giocare online sulle console Wii U e Nintendo 3DS".

L'annuncio di Nintendo arriva senza troppe sorprese, dopotutto sia Wii U che 3DS sono ormai fuori produzione e il numero di utenti connessi alle due piattaforme si è drasticamente ridotto. Non cambierà nulla invece per la più moderna Switch, console che ha venduto ben 103,54 milioni di unità in tutto il mondo dal lancio avvenuto il 3 marzo 2017 - superando Wii e divenendo, di fatto, la console domestica più venduta della storia della Grande N.